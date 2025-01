Benegas Lynch dice que se “revalorizó” el peso: “En Brasil los argentinos están de fiesta”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, afirmó que la economía argentina “está saliendo” y puso como ejemplo que la gente se está yendo de viaje en sus vacaciones y “no está con un ventilador en la casa sin poder salir”.

“Estamos claramente saliendo, se ve en las vacaciones. La gente no está con un ventilador en su casa porque no puede salir. Se ha revalorizado el peso, Lula devaluó y en Brasil los argentinos están de fiesta”, exclamó el legislador oficialista.

Además, puso de relieve en declaraciones a Radio Splendid que “se ha bajado el flagelo de la inflación que es el que masacra a los pobres. Es el impuesto no legislado más corrosivo”.

Al comprar con el Gobierno anterior, expuso que “ellos tenían los precios pisados, había control de precios, persecuciones de precios, escasez, el tema de las tarifas, subsidios y cinco bases monetarias abajo de la alfombra con la cuestión cuasi fiscal”.

Por otra parte, justificó que la administración de Javier Milei desista de contar con el Presupuesto 2025: “Insistir con la cuestión sabiendo que no tenés los votos o no te dan quórum, ¿qué sentido tiene?”.

“Empezaron gobernadores a sacar votos y a tironear con la cuestión de obra pública, que volvía a sacrificar la cuestión de la restricción presupuestaria. No se puede hacer más de lo que se tiene”, acotó Benegas Lynch.

En igual sentido, consignó que “el político está acostumbrado a primero tirar la caja por la ventana y cubrir necesidades de la política, que no son necesidades de la gente. ¿Pero con qué guita se hace?”.

“Creo que no tenemos la dimensión de dónde estábamos y hacia dónde podíamos haber ido. Podríamos estar en una crisis humanitaria con helicópteros bajando con agua y medicamentos. La pobreza iba a ser una cosa demencial. No podíamos seguir en la misma línea, donde el sector privado está tan ahogado que le afanan todo lo que produce para mantener a los políticos”, planteó el diputado de LLA.

Finalmente, manifestó que “tenemos que volver al trinomio de trabajo, ahorro e inversión como lo hacen todos los países civilizados”.

“Los peronistas siguen cantando combatiendo al capital. No, justamente no hay que combatir al capital. Hay que recibirlo con las manos abiertas, respetando la propiedad privada. El inversor se va a otro lugar donde haya menos trogloditas que le metan la mano en el bolsillo porque el capital no tiene patria. Va donde hay rentabilidad y seguridad institucional”, remató.