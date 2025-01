“Los que están esperando que el PRO se extinga, van a tener que comer pochoclos”

El diputado nacional del PRO, Martín Yeza, reveló que el expresidente Mauricio Macri “está pensando” en ser candidato en las elecciones de medio término, al tiempo que afirmó que el PRO “no está muerto” pese a la hemorragia interna.

“Mauricio es una persona reflexiva, estuve con él hablando hasta las 11 de la noche. Lo tiene que pensar, de hecho, lo está pensando”, enfatizó el exintendente de Pinamar en declaraciones a Radio Rivadavia.

Martín Yeza, diputado nacional por el PRO, habló acerca de la actualidad del partido.



Durante la nota, Yeza aseguró que Mauricio Macri está pensando en postularse como candidato.

Además, puso de relieve que “hay una materia prima en el interior del PRO que no se va a rendir y no se va a acabar, los que quieren ver muerto al PRO van a tener que comer pochoclos”.

“Somos una bancada de 38 diputados, tenemos gobernadores, hay gente muy valiosa del PRO en muchos lugares del país y es parte del valor fenomenal que vino a aportar Mauricio Macri a la política argentina”, reiteró.

Finalmente, puso de relieve que “además de capitalismo al palo a nosotros también nos gusta el republicanismo extremo”.

Por otra parte, a través de un posteo en redes sociales, cuestionó al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, por su pase a La Libertad Avanza.

"NO SE PUEDEN OBTENER RESULTADOS DIFERENTES CON LOS MISMOS DE SIEMPRE"

El punto es que los nombres sí cambian: son las prácticas y costumbres las que quedan y se repiten: Las personas cambian en Argentina, no cambian las prácticas políticas.

— Martín Yeza (@martinyeza) January 16, 2025

“Me voy a sorprender el día que vea a un político que ‘cambia de opinión’ ser agradecido con los que le dieron una oportunidad en vez de pensar que todo es ‘porque yo’, o que haga una autocrítica en lugar de echarle la culpa a los demás por su destino ‘podría haber hecho esto mejor, pero no me salió’”, puntualizó Yeza.

Así las cosas, disparó: “Al final si algo no te gusta del lugar en el que estás una opción o alternativa también es trabajar en equipo, llevar adelante tus ideas y es posible que te toque perder”.

“Una persona que quiere liderar, pero se pone antes que los demás no es la clase de persona a la que le confiarías demasiado. No alcanza con tener nombres distintos para obtener resultados diferentes, para tener un cambio de verdad y profundo se necesitan distintas y mejores prácticas. Las formas no son lo más importante, pero son importantes”, completó.

En similar tenor se pronunció la diputada nacional María Sotolano, al dar cuenta que Valenzuela “viene trabajando ahí hace más de un año”, por lo que formalizar su salida del PRO “no hace más que reafirmar lo que todos” ya sabían

“Le cortaste la boleta a Mauricio, y a la misma Patricia bullrich en el 23. La historia te juzgará como juzga a todos los veletas en la política. Lo único que valoro de vos es que lo haces público, no como otros dirigentes que tenemos que dicen ser del PRO pero juegan a ser oficialismo”, arremetió.

— María Sotolano (@marusotolano) January 16, 2025

“Banco la honestidad y la transparencia, al menos es lo que haría una persona de bien: honrar la historia y el espacio que te dio mucho, no solo cargos sino también la banca para que crezcas; y a vos diego el PRO te dio mucho, no te olvides que sin el apoyo de muchos no le ganabas a la hegemonía de Curto. Ante todo memoria”, remató la legisladora quilmeña.