Larroque reiteró la necesidad de “ordenar” al peronismo bonaerense

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, reiteró la necesidad de “fortalecer” al gobernador Axel Kicillof, “en principio frente a la política de ajuste de un Gobierno nacional que golpea a 17 millones de bonaerense”.

“Esa saña que tiene Milei con Axel por no haber ganado en la provincia de Buenos Aires la pagan los 17 millones de bonaerenses. Si un personaje tan extravagante como Milei llegó a ser presidente, no es por mérito propio sino por las contradicciones dentro del peronismo, que rápidamente se tienen que ordenar. Y no debe hacerlo a capricho, sino frente a los datos que arroja la realidad”, enfatizó el funcionario en declaraciones a Ámbito.

En ese sentido, recordó que “la realidad nos dijo que en la provincia de Buenos Aires Axel ganó por 20 puntos y que se transformó en un emergente en un contexto de derrota nacional del peronismo para para lo que viene”.

Hacia la interna peronista, indicó que “estamos observando una falta de apoyo o ruidos. Hay un sector, Máximo y La Cámpora, que cuestiona a Axel o que no le termina de brindar un apoyo nítido. Yo no le encuentro explicación. La excluyo a Cristina de todo. Cristina está por arriba o por encima de todas esas situaciones, pero finalmente se pretende construir por la identificación lógica de Cristina con Máximo y con La Cámpora que hay una tensión ahí”.

De todos modos, consignó que “hay una gran noticia para el peronismo, que es que tras un año del gobierno de Milei, Axel se ha consolidado. Eso, que es una muy buena noticia para el peronismo, por ahí no lo es para algún sector”.

“No hay dudas de lo que Cristina apoyó a Axel en el 2019 y para para generar el proceso que lo llevó a la Gobernación, con los méritos de Axel obviamente. Pero también sabemos que había sectores en el entorno de Cristina que nunca creyeron que Axel iba a cumplir el objetivo. De hecho, hablaban de que de que iba a ganar María Eugenia Vidal las elecciones. Desde aquel momento, les costó digerir este triunfo de Axel, que ahora fue revalidado”, acotó Larroque.

“Incluso, en 2023 eran los que decían que Axel iba a perder la provincia y ganó por 20 puntos. Bueno, yo creo que ya es hora de hagan una autocrítica. Yo pido humildad a esos compañeros y a esas compañeras y que nos pongamos todos a trabajar en lo que necesitamos, que es ver cómo frenamos la embestida de Milei y cómo, en este año de electoral, consolidamos la posición de la provincia de Buenos Aires, del peronismo bonaerense y de Axel para poder iluminar una construcción política hacia lo que va a ser el 2027”, reiteró el titular de la cartera social.

Finalmente, evaluó que “la fuerza está desordenada y el orden se va a recuperar cuando se encuentren puntos de referencia. Lo veo muy lejos. Además, el proceso electoral está roto. Milei tergiversó todo el escenario electoral en su política muy clara de deteriorar la democracia, de devaluar lo que lo que tiene que ver con las expresiones o la voz del conjunto de nuestro pueblo”.

“Hay un escenario enrarecido. Necesitamos ordenarnos como fuerza política en la provincia de Buenos Aires y ese punto de referencia para ordenarse es el gobernador, como pasa en cualquier provincia del universo. Cualquier cosa distinta a eso, va a ser extraña. Y la sociedad ha castigado esas cosas extrañas en el proceso electoral reciente. Pido que empecemos a hacer cosas más simples y comprensibles porque, en la confusión, claramente ganó un personaje como Milei”, remató.