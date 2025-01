Milei aseguró que la tarea de su Gobierno es “titánica”

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó este sábado en Washington DC que “las mayorías silenciosas están despertando, y producto de ello el curso de la historia está cambiando”.

Al recibir el Premio Titán de la Reforma Económica de manos de la organización Latino Wall Street (LWS), el mandatario reflexionó: “Debo decir que el título es realmente acertado, ya que la tarea que estamos llevando adelante en Argentina hace un año es verdaderamente titánica”.

“No sólo por la dimensión, la complejidad y profundidad de las reformas que estamos llevando a cabo, sino también porque debemos luchar contra la extorsión y el sabotaje de los intereses corporativos enquistados en el poder del antiguo régimen”, acotó.

Asimismo, aseguró que “la batalla es larga y necesitamos las herramientas intelectuales para ganarla” y reiteró su compromiso con “las ideas de la libertad, es decir, con la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, es inclaudicable”.

Vale mencionar que Milei arribó a la capital estadounidense para asistir el lunes a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump.

Previamente, mantendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

“Hasta ahora todas las experiencias reformistas habían fracasado. Esto es porque los políticos, sin importar su partido, tienen como primer mandato mantenerse en el poder a cualquier costo”, indicó el líder libertario en su mensaje.

Acto seguido, recalcó: “Nosotros somos reformistas, pero no políticos. No operamos bajo la premisa de que lo más importante es nuestra permanencia en el poder, sino que para nosotros lo más importante es implementar nuestras reformas”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Gala Inaugural Hispánica en Washington D.C., donde recibió el premio "Titán de la Reforma Económica". pic.twitter.com/hV2tgojoIC — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 19, 2025

“Si los políticos a los que uno enfrenta representan una ideología opuesta a la propia, que ha sido la causante de todos los males, no hay ni puede haber nunca posibilidad de acuerdo. Nosotros no sólo nos preocupamos por lo urgente, que era estabilizar la economía, sino que también encarnamos el proyecto de reforma más ambicioso de la historia de nuestro país. Lo hicimos todo en simultaneo porque lo urgente no es justificativo para postergar lo importante”, anexó Milei.

Finalmente, consignó que la idea que quiere dejar es que “reformar el Estado implica devolverle el poder que le fue quitado a la ciudadanía. Y la única forma de hacerlo es achicando el Estado”.