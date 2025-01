“Hoy no podemos decir que un chico de 13 o 14 años que mata no comprenda la criminalidad del acto”

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Marcelo Romero, aludió al flagelo la inseguridad en el país, haciendo especial hincapié en la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, explicó que en territorio bonarrense “este es un problema endémico desde hace muchos años, yo fui 35 años fiscal en la Provincia, no es solamente un problema de los gobiernos, no es un problema solamente de los ejecutivos, este es un tema donde también está involucrado el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Legislativo, los tres poderes del Estado, el Estado en su conjunto”.

“Hablo de jueces honestos, están convencidos que el delincuente es en realidad la víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó, quitándole oportunidades, y bueno, ¿cómo no va a haber casos absurdos?”, inquirió en declaraciones a CNN Radio.

Y alegó: “Muchas veces los delincuentes son detenidos, o prendidos, mejor dicen, por la policía, y a las pocas horas recuperan su libertad, la famosa puerta giratoria, o una legislación para la minoridad, para el delito juvenil”.

Con respecto al aumento de la delincuencia en menores de edad, el exinstructor sostuvo que “hoy no podemos decir que un chico o una chica de 13 o 14 años que mata, lamentablemente hay chicos y chicas que matan, no comprendan la criminalidad del acto, no sepan lo diferenciable entre lo prohibido y lo prohibido. En fin, la discusión la tenemos que dar y no la damos”.

“En el Poder Judicial, he visto colegas que consideraban que el preso tenía que estar un poco más en un spa. Fíjese que hasta se ha cambiado el lenguaje. Si usted habla de presos en las facultades de Derecho, lo miran con cara rara, no se dice preso, no se dice interno, no se dice detenido, se dice individuo en contexto de encierro”, graficó.

En esta línea, el funcionario planteó que “independientemente de la buena voluntad del efectivo, el delincuente no se intimida frente al policía, frente a la presencia policial. Porque si no estuviera laburando con usted o conmigo, es delincuente”.

“En cualquier sociedad organizada del mundo, la norma, la ley, es sinónimo de sanción. Hay una norma, hay un precepto, y la contracara, ante su incumplimiento, es la sanción. Y esto no tiene nada que ver ni con la ideología de izquierda, de derecha, porque el delincuente no es el derecho de izquierda, salvo el delincuente político o el delincuente ideológico”, mencionó.

“Hay que llamar al Poder Judicial, hay que llamar a los jueces, hay que llamar a los fiscales, fundamentalmente a los jueces de la Corte, a los procuradores”, sentenció Romero.