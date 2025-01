Aliado del Gobierno cree que es “un error” no tratar el Presupuesto en extraordinarias

El titular del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, Oscar Zago, cuestionó la decisión del Gobierno de prescindir del Presupuesto 2025, tema ausente del temario establecido para las sesiones extraordinarias.

“La agenda que propuso el Gobierno para las extraordinarias ya la habíamos discutido en octubre. Bienvenido sea, son temas muy importantes”, contextualizó en declaraciones a Futuröck.

De todos modos, aseveró que “el Gobierno mandó un Presupuesto, lo conversamos, lo tratamos y hubo dictámenes. Es un error que no haya puesto el Presupuesto en extraordinarias”, planteó.

Además, reveló que “no hubo explicaciones de por qué no se iba a tratar el Presupuesto en el recinto; el presidente de la Comisión de Presupuesto (el ultraoficialista José Luis Espert) no explicó demasiado por qué no se iba a tratar”.

Por otra parte, consultado por la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el extitular del bloque de La Libetad Avanza dijo que “hay que suspenderlas momentáneamente, hasta llegar a la discusión de su eliminación en el Congreso”.