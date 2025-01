Vaca Muerta: el que busca empleo lo consigue, pero falta personal calificado y de oficios

Vaca Muerta es una de las formaciones geológicas más importantes de Argentina y una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Se encuentra ubicada principalmente en la provincia de Neuquén, abarcando también sectores de Río Negro, Mendoza y La Pampa. La zona posee aproximadamente 30 mil kilómetros cuadrados y una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencionales fuera de Estados Unidos.

Es una pieza clave para el desarrollo energético del país y su explotación permitiría reducir importaciones energéticas y generar exportaciones. Además, aunque enfrenta desafíos económicos vinculados a las inversiones e infraestructura que necesita y al impacto ambiental que puede generar, representa una fuente de empleo y desarrollo tecnológico sumamente importante.

“Aquella persona que decide ir a Vaca Muerta seguramente conseguirá empleo, al revés de lo que suele darse en otras partes del país, es difícil que no lo encuentre. Ahora bien, si hacemos un análisis podemos decir que de cada 2000 presentaciones espontáneas de CVs que recibimos en Neuquén, 1500 son de personas que quieren trabajar en la industria petrolera”, destacó Tomás Medina, Commercial Manager de Oil & Gas de Adecco Argentina.

A los desafíos económicos y ambientales, se suma el de la necesidad de recursos humanos que requiere su desarrollo en un escenario donde abundan los candidatos, pero hay escasez a la hora en encontrar los perfiles adecuados a las necesidades de las compañías.

“Sin embargo, la adecuación de los puestos y el tiempo de cobertura, hacen pensar que estamos en un escenario de más pedidos o de pocos candidatos disponibles, por lo menos pocos candidatos disponibles en virtud de lo que necesita el sector”, agregó Medina.

El entusiasmo por incorporarse al sector también está relacionado con un promedio de salario atractivo, pero con un cierto desconocimiento de la industria. La gran mayoría de las personas que buscan ingresar en la industria desconocen el modelo de trabajo 14 por 7, por ejemplo (14 días en el campo, viviendo allí y luego 7 de descanso).

Esta situación genera complejidades en el staff con altos índices de rotación que, además, son muy costosos para las compañías. Por la alta rotación hay problemas en la contratación de personal de oficio de lo que es la vieja escuela de la industria: soldadores, torneros, electricistas, gasistas e instrumentistas. En tanto que escasean los perfiles de la parte dura del sector energético: gases de efecto invernadero, flowback y geología.

Con respecto a la situación del GNL (Gas Natural Licuado), Medina consideró que generará un “nuevo escenario en el mercado laboral del sector, ya que la cantidad de empleo que se va a necesitar no se encuentra disponible, pero no solo en la Patagonia ni en Vaca Muerta, no se encuentra disponible en el país”.

La creciente demanda de ingenieros, técnicos y personal especializado en el sector energético supera ampliamente la oferta disponible a nivel local. Es evidente la necesidad de capacitación ante el bajo nivel educativo escolar.

Ante esta situación, las empresas se han visto obligadas a intensificar sus esfuerzos de reclutamiento, expandiendo su búsqueda más allá de las fronteras provinciales para intentar cubrir las vacantes críticas que demanda la industria.

Esta escasez de talento plantea retos significativos para el sector. La falta de profesionales capacitados puede ocasionar retrasos en la ejecución de proyectos, afectando tanto los cronogramas como la productividad general. Además, la competencia por el talento genera un incremento en los costos laborales, lo que complica la gestión de presupuestos y añade presión financiera a las organizaciones.

“Es necesario implementar iniciativas educativas para mitigar estos desafíos y preparar al futuro talento para el nuevo escenario laboral que demanda el crecimiento de la industria petrolera en el país”, completó el referente.