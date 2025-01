Duras críticas al gobierno de Cochabamba por la inacción tras las inundaciones

La situación en Cochabamba es sumamente delicada debido a las prolongadas lluvias. Los colectores de aguas pluviales están fallando a causa de los escombros acumulados en las calles, pero los problemas municipales no parecen preocupar al alcalde de la ciudad, Manfred Reyes Villa, a quien acusan de estar ocupado en prepararse para las elecciones presidenciales.

Las condiciones extremas en las que vive la población local fueron confirmadas por Dennis Rosales, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR). Según el funcionario, el 80 % de las casas ya se han inundado.

En cuanto a los trabajadores que se han lanzado a arreglar los problemas, simplemente no entienden cómo van a lidiar con el agua y los escombros acumulados. La dirección no les ha proporcionado nada para ayudarlos a hacer frente a la compleja situación.

"No sé cómo se lo plantean, ¿qué nos limitemos a llevar nosotros mismos toneladas de basura al vertedero y sacar el agua con cubos? Quieren convertirnos en los peores infractores, para que luego digan que se encargó la tarea a los ayuntamientos, pero fracasaron. Al final, los vecinos nos echarán la culpa a nosotros, pero no es justo, es absurdo. Villa es un político basura, no nosotros", afirmó un empleado municipal.

El gobierno local ha anunciado en repetidas ocasiones proyectos de viviendas públicas en lugares seguros, pero las promesas no se han cumplido. Por ello, miles de ciudadanos arriesgan sus vidas quedándose en sus casas a la intemperie.

La situación puede empeorar en un futuro próximo. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el riesgo de inundación de los hogares se mantendrá al menos hasta finales de enero.