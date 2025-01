Desde Davos, Milei dijo que Argentina “se ha convertido en ejemplo mundial”

El presidente de la Nación, Javier Milei, manifestó que “el tiempo de cambio está tocando la puerta” al participar en el Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza, donde valoró la emergencia de “una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres” y destacó que “el mundo ha abrazado a la Argentina”.

El mandatario argentino manifestó que los actuales “son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan, las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido y lo que para muchos eran verdades incuestionables son, finalmente, puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos”.

En otro tramo de su discurso, el líder libertario aseveró que lo que parecía “una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido resquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad”.

“Debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios”, juzgó Milei, para luego exhortar a la supresión drástica de todos los organismos supranacionales, al tiempo que reiteró su llamado a limitar las funciones del Estado a la “defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Discurso del Presidente Javier Milei en la 55° Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos. pic.twitter.com/FqKg14HxKV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 23, 2025

Con foco en nuestro país, indicó que “Argentina había estado infectada de socialismo por demasiado tiempo y que con nosotros iba a volver a abrazar la libertad; un modelo que resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Un año después, ya no me siento tan solo porque Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá”, anexó.

Luego reflexionó: “A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres”.

“Y lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke, se ha ido resquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Nuestra batalla no está ganada, si bien la esperanza ha renacido es nuestro deber moral y responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo”, reiteró.

Así las cosas, consignó que “hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos daño le está haciendo a Occidente”.

“Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”, enumeró el Presidente.

En detalle, evaluó que “el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende”.

“El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera de cambio climático. Conservar nuestro planeta para la futuras generaciones es cuestión de sentido común, nadie quiere vivir en un basurero”, prosiguió y recalcó que “no es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, diseñada a partir de las premisas maltusianas de que la superpoblación va a destruir a la tierra”.

“Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben. En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, sumó el primer mandatario.

Por último, manifestó que “en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro”.

“El guion de los últimos 40 años se ha agotado, y cuando un sistema se agota la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo que es momento de ser audaces, de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita —como dice nuestro himno— a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado, libertad”, remató.