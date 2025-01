Podrían liberar al jubilado que mató a un vecino por tener la música alta en La Matanza

La Justicia evaluará este jueves conceder la prisión domiciliaria a Rafael Horacio Moreno, el jubilado exintegrante de la Policía Federal Argentina que en la mañana de la Navidad pasada cruzó la calle de su casa en Lomas del Mirador para pedirle a sus vecinos que bajaran el volumen de la música que escuchaban, y todo acabó en tragedia cuando asesinó a uno de ellos con un arma.

El caso es investigado por el fiscal Matías Folino, titular de la UFI temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, y si bien tanto él como el juez de Garantías lo detuvieron y procesaron casi de inmediato, ahora se analiza la posibilidad de mandar al jubilado a su casa.

En rigor, es la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos desde donde se realizó un pedido este miércoles para dictarle la prisión preventiva, y se deberá esperar la decisión del juez para definir si el jubilado continúa preso o aguarda el juicio oral en libertad, ya que tiene 74 años de edad y ello es un atenuante estipulado en el Código Penal en la restricción de la libertad a un sujeto con alguna comorbilidad.

Según trascendió, existen elementos claros a la hora de solicitar la prisión preventiva, por caso las declaraciones del propio Moreno y su reacción pos crimen, de volver a su casa y no asistir al agredido: “El arma la llevé para intimidar, no con la intención de usarla. Me empezaron a agarrar del cuello, a empujar para atrás y me largaron un par de puñetazos. En ese momento se me dispara el arma, nunca tuve intención”, explicó oportunamente.

Vale decir que el hecho cobró relevancia nacional en relación a un contrapunto de raíz absolutamente subjetiva: ¿Moreno se defendía de una agresión de dos personas de unos 40 años y el doble de peso, o la provocó a la hora de ir armado a pedir que se baje el volumen de la música, blandir el arma y hasta gatillarla con el presunto objetivo de intimidar?

Quien perdió la vida en aquella trágica jornada fue Sergio David Díaz, un chofer de colectivos de 40 años de edad que festejaba junto a amigos y familiares tras regresar de una ardua jornada laboral.

Díaz y un amigo montaron en cólera al ver que Moreno blandió una pistola calibre .38 milímetros y la cargó, poniéndola presta para el disparo, y lo abordaron al grito de “un arma me venís a sacar en mi casa”.

Eso produjo un breve forcejeo, empujones mediante, que acabó con el exagente de la Federal disparando un tiro que impactó en el abdomen de la víctima y a la postre le provocó la muerte, en imágenes captadas por cámaras de seguridad de la cuadra que en los últimos días del 2024 recorrieron todo el país y que ilustran este artículo.