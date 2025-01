Los juegos móviles favoritos de los argentinos en 2024

Argentina se caracteriza por ser uno de los productores de videojuegos más importantes del mundo. Diversas empresas locales desarrollan software para grandes compañías globales, representado una parte importante de la exportación de servicios. Pero también es uno de los países con mayor penetración de mercado de dispositivos con Android, lo que a la vez hace que muchas personas disfruten de los juegos móviles.

¿Cuáles son las apps de juegos que más atraen a los argentinos? En general, los juegos simples son los favoritos, pero también algunos que implican el uso del procesador del teléfono, que están cada vez más cerca de las consolas. En este artículo vamos a explorar las preferencias locales y qué tipos de requisitos tienen.

Apps de casino en línea, una tendencia que llega desde España

Un casino móvil para jugadores españoles como Casumo es uno de los más elegidos en el Viejo Continente. Este tipo de apps ofrece la posibilidad de jugar a los clásicos de siempre, como la ruleta o el póker, o la gran variedad de tragamonedas, todo desde la palma de la mano. En España este tipo de juegos está regulado y ofrece diferentes medidas de seguridad para que la experiencia sea completa. Casumo tiene un excelente enfoque en la gamificación, brindando a los usuarios una experiencia lúdica y personalizada. Además, cuenta con promociones atractivas y opciones seguras de juego responsable.

La estrategia reinventada: Monopoly Go!

Monopoly Go! ha tomado al mundo por sorpresa, convirtiéndose en el juego móvil número uno en descargas e ingresos tanto en iOS como en Android en los Estados Unidos a principios de 2024. Su éxito radica en la reinvención del clásico juego de mesa, adaptándolo a la era digital con una dinámica fresca y atractiva. La fiebre por Monopoly Go! también llegó a la Argentina, en donde muchos jugaron a clásicos de mesa como el Estanciero, la versión local.

La magia de la realidad aumentada: Pokémon GO

Pokémon GO sigue siendo un gigante en la industria de los juegos móviles. A pesar de no estar entre los más descargados, se mantiene como uno de los juegos con mayores ingresos en ambas plataformas. Su innovador uso de la realidad aumentada, que permite a los jugadores capturar Pokémon en el mundo real, lo ha convertido en un fenómeno global. En la Argentina, Pokémon GO tiene muchos fanáticos que siguen recorriendo los parques para buscar una mascota virtual.

Los rompecabezas que nunca pasan de moda: Candy Crush Saga

Candy Crush Saga es un clásico que se niega a desaparecer. Este juego de rompecabezas sigue siendo un éxito rotundo, ubicándose entre los primeros puestos tanto en descargas como en ingresos. Su jugabilidad simple pero adictiva lo convierte en una opción ideal para jugadores de todas las edades. En Argentina es uno de los juegos casuales más exitosos, con fanáticos de todas las edades, entre ellas, Susana Giménez.

CarX Drift Racing 3

Este juego lleva la experiencia de las carreras de drifting al siguiente nivel con sus impresionantes gráficos y su emocionante mecánica de juego. Este cambio en los juegos móviles llega gracias a las mejoras en procesadores que tienen este tipo de dispositivos. Las mecánicas en la versión 3 están aún más refinadas, por lo que sentirás el peso y el impulso de cada coche mientras se desliza por curvas cerradas. Hay una gran lista de autos para desbloquear, cada uno con estadísticas distintas que los hacen sentir únicos, y si te gustan los desafíos, el modo carrera está repleto de misiones que pondrán a prueba tus habilidades al límite. Una característica interesante es el sistema de daños del coche: si sos demasiado agresivo, el rendimiento de tu coche se verá afectado, lo que añade un toque realista. El juego incluso ofrece una gama de efectos meteorológicos, por lo que derrapar bajo la lluvia o la nieve suma bastante dificultad. Es perfecto para los aficionados al drifting que quieren algo más que carreras en línea recta.

Flex City

Flex City te deja en un mundo abierto donde la libertad y el caos van de la mano. Inspirado en la libertad del mundo abierto de GTA, Flex City te permite aceptar misiones, luchar contra bandas rivales o simplemente vagar por las calles y descubrir joyas ocultas de la ciudad. El nivel de personalización es impresionante, desde el aspecto de tu personaje hasta los coches que podés robar y mejorar. Las imágenes dan vida a los arenosos barrios de la ciudad, haciendo que cada uno se sienta distinto. Uno de los aspectos más interesantes es el sistema de trabajos: podés desempeñar diferentes roles, desde taxista hasta gángster notorio, y cada trabajo afecta a tu reputación y al acceso a nuevas misiones. El ciclo dinámico de día y noche también aporta variedad a la jugabilidad, por lo que la vida en la ciudad se siente real e inmersiva. Es un patio de recreo de mundo abierto donde tus elecciones dan forma a la experiencia.

Este es solo un pequeño panorama de la gran variedad de juegos que existen en Android e iOS en la Argentina. La buena noticia para los gamers locales es que estos juegos están disponibles de forma gratuita, muchos de ellos con publicidad dentro del juego. De los clásicos rompecabezas, hasta los juegos más refinados con carreras de autos, el mundo de los juegos móviles compite cabeza a cabeza con las consolas como PlayStation y Nintendo Switch.