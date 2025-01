La Federación Agraria mira de reojo al Gobierno: “Quieren hacerse de dólares”

El vicepresidente primero de Federación Agraria Argentina (FAA), José Luis Volando, aludió a la baja temporaria de las retenciones al complejo agroexportador y, si bien destacó la medida como positiva, aseguró que no hablan “el mismo idioma” con la gestión libertaria.

“Hace un tiempo veníamos hablando con el Gobierno sobre que íbamos a llegar a la cosecha con la producción muy caída y los productores en total quebranto. Así que parece ser que tomaron alguna iniciativa”, contextualizó en declaraciones a la AM 750.

De todos modos, indicó que “el Gobierno se adelantó a la reunión que íbamos a tener el 6 de febrero con (el ministro de Economía, Luis) Caputo para que no le marcaran la cancha. Teníamos algunas propuestas, pero ellos salieron con una propuesta propia, lo que no deja de estar mal. Pensamos que se tiene que seguir hablando”.

“La jugada del Gobierno es que bajan las retenciones, pero quieren que vendamos rápido. Buscan que el productor que puede tener alguna soja guardada la venda y no la retenga. Quieren hacerse de esos dólares”, acotó.

Asimismo, recalcó: “Pensamos que no está mal porque es el inicio de un camino. No se quitan del todo, que es lo que quisiera el sojero, pero es un paliativo. No da vuelta los números, pero le saca un poco la piedra del zapato y da la posibilidad de que las otras producciones se vayan acomodando”.

“Siempre para los grandes va a ser insuficiente, pero nos parece una medida adecuada. Hubiésemos preferido priorizar al pequeño productor. Lo habríamos hecho de la misma manera. No hablamos el mismo idioma. Este Gobierno tiene una posición ideológica del libre mercado”, cerró.