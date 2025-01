Dura embestida de Malena Galmarini contra el Gobierno: “Son neofascistas”

La extitular de AySA, Malena Galmarini, arremetió contra el Gobierno nacional, luego de que el presidente Javier Milei despotricara en Davos contra la ideología de género y hasta cuestionara la figura penal de femicidio.

“Las leyes se derogan con leyes. La Libertad sin Igualdad no existe. La libertad en igualdad se llama derechos”, afirmó Galmarini.

En sus redes sociales, respondió con sutileza las agresiones libertarias. “No nos asustan las bravuconadas. No nos insultan sus insultos. Vamos a defender la democracia con todas las herramientas que nos brinda”, achacó.

