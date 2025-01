Para Jorge Macri, “sería muy bueno que Mauricio sea candidato en la Ciudad”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, evaluó el comienzo del año electoral, con el telón de fondo de la posible alianza entre el PRO y el oficialismo.

“Me gustaría un Presidente que llame más al acuerdo. Necesitamos encontrar acuerdos más que nuevas diferencias en la Argentina. Venimos de una época en la que el kirchnerismo hizo gala de la grieta. No es momento de construir una nueva”, analizó en declaraciones a Radio Mitre.

Consultado por la posibilidad de volver a ver a Mauricio Macri como candidato, aseveró que “esa es una decisión que tiene que tomar él, yo creo que sería muy bueno que él sea candidato, sí, creo que tiene las condiciones, creo que es un gesto”.

“Mauricio ha tenido mucha generosidad desde las elecciones generales pasadas. Hubo un minuto de decir: ‘Vamos a apoyarlo a Milei para que sea presidente’. Tal vez podría haber sido presidente igual sin nuestro apoyo, tal vez no, es contrafáctico”, prosiguió.

“Pero lo hicimos y lo hicimos sin ninguna especulación. Acompañamos, asumiendo costos complejos a lo largo de este año, en el Congreso nacional”, sumó.

A la hora de hablar del posible acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, manifestó que “esta semana tenemos una reunión, probablemente volvamos a plantearle al Gobierno la necesidad de una mesa de diálogo, una reunión federal que la va a conducir Mauricio. Me parece que eso es parte del debate que hay”.

“A mí me parece que una elección, el gasto de las PASO hoy en la Argentina, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, no tiene sentido. A nivel nacional son más de 200 mil millones de pesos que hay que gastar para unas PASO”, puntualizó.

“No tiene sentido sostenerla y quedar atrapados en la discusión de la eliminamos o la suspendemos. Me suena más a que te aferrás a eliminarla para no sacarla, es una linda excusa, o elimino o nada, las cosas son como a mí me gustan o nada”, recalcó.

Finalmente, reflexionó: “La vida no es así, uno tiene que aprender a buscar los consensos ¿Hoy para qué hay consenso? Para suspenderla. Entonces, si vos me metés en esa discusión de eliminarla o nada, en realidad lo que no querés es eliminarla”.