Tras irse del PRO, Valenzuela dijo que “no es tiempo de candidaturas”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, matizó sus expresiones del año pasado -cuando pertenecía al PRO- en torno al deseo de pelear por la Gobernación bonaerense y aclaró, ya en las filas de La Libertad Avanza, que no pone “el carro delante del caballo”.

“Si algo molesta a la gente de los políticos, y tiene razón, es que actúan como políticos. Están siempre especulando cuál es su próximo cargo, viendo cómo sobrevivir en la política. Eso a mí no me gusta. Yo no quiero perder el ADN ciudadano. Así que no me gusta hablar de candidaturas cuando no es tiempo”, explicó el jefe comunal.

“Siento que es un proceso natural, siendo este mi último mandato, que pueda aportar desde algún lugar. Y lo que conozco, lo que vivo, es la provincia de Buenos Aires y quiero ser parte del equipo que recupere la Provincia para el cambio. El lugar lo definiremos un poquito más adelante”, anexó.

Consultado por el diario La Nación sobre otros nombres para ir por el Sillón de Dardo Rocha, enumeró: “Está (el diputado ultraoficialista) José Luis Espert, que es bonaerense, está (el jefe de LLA de la Provincia) Sebastián Pareja, que también lo es, y puede haber otros. Pero es muy importante que el proyecto surja de la experiencia bonaerense y que además conecte ideas con el Gobierno y con Milei”.

“Se va a acomodar el tema de candidaturas, lo que tenemos es que hacer crecer el equipo con gente representativa en cada municipio, en la Provincia, y luego cada uno tendrá, si la gente así lo quiere y nos acompaña, un lugar para representar ese cambio que añoramos”, completó.

Por otra parte, negó que haya sido “oportunista” su decisión de saltar a las filas libertarias. “Quizá lo que molesta es la audacia de la decisión o llama la atención. Pero yo estoy en política para transformar, no para hacer la plancha o para quedar bien con los dirigentes”, arremetó.

“Yo trabajo para la gente y creo que de esta manera voy a impactar mucho más positivamente en la gente. Venimos ya trabajando el territorio juntos. Tenemos que ir juntos, así que me parece que a lo sumo lo que puede molestar es no poder conducir esta decisión, con los tiempos que quieren manejar algunos del PRO”, finalizó Valenzuela.