Kicillof alertó por la caída del consumo en el verano: “No hay plata en el bolsillo”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof alertó por una sensible caída del consumo que se ve reflejada en la temporada de verano, a la vez que criticó el polémico discurso del presidente Javier Milei contra la ideología de género y la comunidad LGTB.

En declaraciones a Radio 10, Kicillof analizó el transcurso del verano 2025 en términos 2025: “Esta temporada empezó con una caída en las estadíos y en los consumos”.

Al respecto, se desmarcó de “la tendencia a militar el ajuste”, y objetó el plan económico del gobierno libertario: “Cuando vienen estas cosas dicen que hay una nueva moda. No, no hay una nueva moda, no hay plata en el bolsillo”.

Por otra parte, fue sumamente crítico de la bravuconada de Milei contra la homosexualidad y su propuesta contra la figura penal del femicidio.

“El discurso de Milei en Davos es gravísimo e inaceptable, porque toda esa violencia verbal tiene efectos reales”, afirmó el mandatario provincial.

Y completó: “¿Cómo le vas a explicar a un alumno en una escuela de la Provincia que no tiene que agredir ni insultar al que piense distinto cuando el Presidente de la Nación lo hace todo el tiempo?”