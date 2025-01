Conan O’Brien será el anfitrión de los Oscars

La 97ª ceremonia de los Oscars, el evento más prestigioso del cine, se transmitirá en vivo por Max y TNT en Latinoamérica este 2 de marzo a las 21 horas.

Sigue este hilo para conocer todos los nominados a los #Oscars 2025 👇 — TNT™ América Latina (@TNTLA) January 23, 2025

La Academia ha anunciado que la ceremonia continuará siendo una celebración mundial del cine, con un reconocimiento especial a los héroes de primera línea que ayudaron a combatir los incendios de Los Ángeles.

Los Oscars se llevarán a cabo en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood, Los Ángeles, donde se reunirán las figuras más destacadas del cine internacional.

El presentador de televisión, escritor, productor y comediante ganador del Emmy, Conan O’Brien, será el anfitrión por primera vez.

O’Brien es mejor conocido por presentar programas de entrevistas nocturnos como Late Night with Conan O’Brien; The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan.

Antes de su carrera como presentador de más de dos décadas, se desempeñó como escritor para Saturday Night Live y Los Simpson.

Actualmente presenta el podcast Conan O’Brien needs a friend y recientemente protagonizó el programa de viajes de 2024 Conan O’Brien must go. Ha ganado cinco premios Primetime Emmy y ha obtenido 31 nominaciones por su trabajo.