“Milei quiere estabilizar la década perdida, el malvivir”

Una investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que conduce Alfredo Serrano Mansilla, dio cuenta de la “década perdida” en Argentina Entre 2015 y 2025, dado que se han desplomado tveinte indicadores económicos y sociales.

Por ejemplo, el PBI, que pasó de 721 mil millones de pesos a 689 mil millones de pesos sin contemplar la inflación; o la población bajo la línea de la pobreza, que pasó del 21,5 por ciento al 52,9 por ciento.

La Década Perdida en Argentina 🇦🇷😢

Dato mata Relato.

(Y son datos muy dolorosos para el día a día de la mayoría del pueblo argentino) pic.twitter.com/3hQlrPWs1h — Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) January 27, 2025

“Debemos hablar de una década perdida, porque en ningún indicador macroeconómico, microecónicmo, social –desigualad, pobreza– hay un saldo positivo. Hay un gran hundimiento de la calidad de vida de los argentinos”, explicó Serrano Mancilla en declaraciones a la AM 750.

Acto seguido, recalcó que “sobre estos ocho años de debacle económica, Milei agudiza, acelera, y pisa al acelerador para el hundimiento. El gran problema que hay es que Milei quiere estabilizar esta década perdida. Este malvivir. Y eso sí que es preocupante”.

“Porque hay que ver en qué parte de Argentina naturalizando esta década pérdida y creer que hay que vivir así. El PBI real, lo que se produce en Argentina, quitándole el efecto inflacionario, ha caído. Hay menos riqueza en Argentina desde el 2015”, reiteró.

Además, sostuvo que “incluso un indicador que le encanta presumir a Milei como el Riesgo País estaba por debajo con Cristina. No es nada comparable con la actualidad”.

“Se habla mucho de la estabilidad inflacionaria de Milei, pero lo está dejando en lugares inalcanzables. Es como dejar el precio arriba de una montaña y que nadie pueda llegar. El Gobierno de Cristina tardó 55 meses en acumular la inflación que lleva acumulada Milei en doce meses”, contrastó el titular de la CELAG.

Y sentenció: “El gran miedo que uno tiene es que esto no se metabolice como que la sociedad se adapte a no vivir bien. Y encima nos preocupemos de un porcentaje de población ridículo y marginal que va a Brasil porque las cosas están más baratas. El 90 por ciento de la población argentina no está viajando”.