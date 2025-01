Tarantino: “¿Qué mierda es una película ahora?”

El talentoso director, guionista y productor, Quentin Tarantino, renovó cuestionamientos a la industria cinematográfica, al considerar que desde 2019 no hay películas.

En diálogo con el crítico Elvis Mitchell durante el Festival de Cine de Sundance, cuestionó los modelos de distribución y consumo de contenido.

“¿Qué mierda es una película ahora? Algo que se proyecta en cines por un estreno simbólico de cuatro semanas y que, en la segunda semana, ya puedes ver en televisión”, fustigó y consignó que esta situación que generó que las proyecciones en salas sean “un ejercicio de exhibición” más que una experiencia única.

“No entré en todo esto por retornos decrecientes. Quiero decir, ya era bastante malo en el 97. Ya era bastante malo en 2019, y ese fue el último puto año de las películas”, lamentó el director de Pulp Fiction y Bastardos sin gloria.

Luego reveló que no tiene apuro en dirigir su última película. “El próximo mes mi hijo cumple cinco años, y tengo una hija de dos años y medio. Cuando estoy en América, estoy escribiendo. Cuando estoy en Israel, soy un padre”, deslizó y puso de relieve que “el salto a una nueva aventura mientras mis hijos son tan pequeños no me atrae”.

En tanto, confirmó que está trabajando en una obra de teatro, la cual podría convertirse en su próximo proyecto cinematográfico. “Si resulta un fiasco, probablemente no la convierta en película. Pero si es un éxito rotundo, podría ser mi última película”, especuló.

“En el teatro, no puedes hacer eso (streaming). Tienes que pagar mucho dinero para sentarte ahí. No hay grabaciones, no hay celulares. Tienes a la audiencia en la palma de tu mano en ese momento. Ahora eso, para mí, es emocionante”, enfatizó.

Así las cosas, evaluó que el teatro representa el “último gran desafío” como creador, una experiencia que no puede ser replicada ni sustituida por las tendencias actuales del entretenimiento.