Intendente peronista pidió que la Legislatura derogue la ley que limita las reelecciones indefinidas

El intendente de Ensenada, Mario Secco, pidió públicamente que la Legislatura bonaerense derogue la ley que limita las reelecciones indefinidas.

Tras participar del encuentro entre los jefes comunales del peronismo y el gobernador Axel Kicillof en Villa Gesell, Secco reiteró el planteo para desdoblar las elecciones, a la vez que reclamó revertir la norma que prohíbe más de dos mandatos seguidos para intendentes, legisladores y concejales.

“Es un planteo sano”, admitió, y señaló que en Ensenada hay “concejales que son cuadros políticos, pero les tengo que decir que se vayan a su casa”.

En diálogo con Radio Provincia, recordó que la norma fue impulsada en 2016 por María Eugenia Vidal en tándem con Sergio Massa.

“El caprichoso de Massa y su postura de no reelección de los intendentes, llevó a que la gente no pueda elegir a los concejales y consejeros que votó en otras oportunidades”, lamentó.

Al respecto, cargó contra los “personajes que quieren ser limitantes de la política”, y contrapuso: “El limitante debe ser la gente, menos cuando la Constitución de la Provincia lo habilita”.

Para finalizar, envió un categórico mensaje a los legisladores: “Los intendentes creemos que la Cámara de Diputados tiene que derogar esa ley”.

“Más de 80 no van a poder ser reelectos y no sólo del peronismo, también de otros partidos políticos. Hoy no los limita la gente, sino una ley que es inconstitucional y que se da de patadas con la historia y la Constitución de la Provincia”, completó.