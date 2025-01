Marra fue expulsado de La Libertad Avanza por contradecir “los ideales de Milei”

El partido de La Libertad Avanza echó de forma “irreversible” al diputado porteño Ramiro Marra, dado que no siguió los lineamientos que propone el presidente Javier Milei y su fuerza política.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, LLA informó que “el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible”.

Es es “como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei”.

“Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”, completó LLA.

Horas antes la titular del bloque libertario en la Ciudad, Pilar Ramírez, había expresado en declaraciones televisivas: “Con Marra somos compañeros, nos sentamos uno al lado del otro, no hay internas porque él no forma parte del espacio, no está dentro de La Libertad Avanza ni del bloque”.