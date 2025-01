Luche y vuelve: finalmente, Mirtha tendrá su programa en Mardel

La productora Storylab anunció que gracias a un “enorme esfuerzo, en conjunto con Canal 13”, se realizarán los míticos programas de Mirtha Legrand emitidos desde la Costa Atlántica en enero de 2025, a modo de prelanzamiento de la esperada temporada 2025.

El nuevo ciclo contará con grandes invitados desde Mar del Plata los días 15, 16, 22 y 23 de febrero.

VUELVEN ELLAS

Arranca la temporada 2025 en la Costa Atlántica y seguimos todo el año desde la Ciudad de Buenos Aires.



Agendate: 15 y 16 de febrero



¡Te esperamos! #Mesaza #VUELVEN #ML@mirthalegrand @ViaJuani @nachoviale @eltreceoficial @lamesazaarg — StoryLab Argentina (@StoryLabArg) January 30, 2025

En tanto, en marzo se retomarán los programas desde Buenos Aires, con una nueva escenografía, siempre por la pantalla de Canal 13.

Las “mesazas” de Mirtha Legrand (y también de su nieta, Juana Viale) regresarán entonces junto a las figuras más relevantes del mundo del entretenimiento, la cultura, la actualidad y la política.

Vale mencionar que apenas horas antes de esta confirmación, se había viralizado un airado reclamo de la diva de los almuerzos durante la gala por el 30° aniversario del Hotel Costa Galana, sitio donde la ‘Chiqui’ se suele hospedar y desde donde se emitían los programas veraniegos.

Al tomar el micrófono, Legrand exclamó: “Esta es como mi casa. Estoy llena de amigos acá. Además, durante muchos años hice los almuerzos, los almuerzos de Mirtha Legrand, desde acá, con muchísimo éxito. Y no sé por qué mierda no se hacen”.

Lo dijo Mirtha: ‘Durante muchos años hice los almuerzos, los Almuerzos de Mirtha Legrand desde acá, con muchísimo éxito, con muchísimo éxito, que no se porque Mierd… no se hacen.’ 🤣🤣🤣#HotelCostaGalana30años pic.twitter.com/dftuaXoHDW — Canal 10 Mar del Plata (@Canal10MDP) January 29, 2025

“Me encanta venir a esta ciudad. Desde que tenía tres años vengo a Mar del Plata, que en ese entonces era otra Mar del Plata. Siempre me ha parecido una ciudad bellísima. Estoy muy feliz de estar acá”, acotó.

Y completó: No voy a la playa, pero disfruto mucho. Me divierto y hoy estoy entre ustedes, soy una más entre ustedes. Me siento totalmente marplatense. Nací en Villa Cañás, pero soy marplatense”.