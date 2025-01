Kicillof culpó a Milei por la floja temporada: “Los ingresos del turismo cayeron un 25 %”

“Estamos transitando una temporada en la que los ingresos del sector turístico han caído ya un 25 % respecto de los del año pasado: ese es el efecto de las políticas económicas del Gobierno nacional en los comercios, la industria y el trabajo bonaerense”, afirmó este jueves el gobernador Axel Kicillof al encabezar la segunda Conferencia de Verano en el Hotel Cumelcan de Pehuén Có.

Fue junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolás Kreplak; y el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

En ese marco, Kicillof destacó que “podemos tener paisajes hermosos y los mejores destinos, pero para que todo eso se convierta en más turismo hacen falta muchas otras cosas”. “A la iniciativa privada hay que acompañarla con un Estado que esté presente para garantizar que en el verano haya rutas en condiciones, energía, conectividad e infraestructura”, añadió.

“Ante el ajuste y todo el daño que están ocasionando las políticas de Milei, en la provincia de Buenos Aires pueden contar con un Gobierno que dispone de todas sus herramientas para acompañar con descuentos, actividades culturales y todo lo que tengamos a disposición para promover el turismo interno”, sostuvo el Gobernador.

Desde el 1° de diciembre de 2024 hasta la fecha, la provincia recibió más de 10.497.000 visitantes, lo que representa una caída del 6,3 % en relación al mismo período del año anterior. Además, los principales indicadores dan cuenta de una fuerte caída del gasto de los turistas y de un retroceso del turismo interno en relación al emisivo, que superó en más de un 50 % al de la temporada pasada.

Al respecto, Costa sostuvo: “Tanto por la cantidad de visitantes como por el promedio de las estadías y el consumo de los turistas, el impacto económico que se generó esta temporada es mucho menor respecto al año anterior”. “Desde el Gobierno nacional hablan de una batalla cultural que implicaría que el Estado no tiene nada que hacer para promover al sector: nosotros, al contrario, vamos a continuar apostando y apoyando al turismo interno porque la única batalla que nos interesa es la que nos permite que los bonaerenses vivan mejor”, subrayó.

Asimismo, Kicillof anunció que la Provincia construirá 32 viviendas en el barrio Luz y Fuerza y que invertirá $ 3.600 millones para la defensa costera de Pehuén Có. “Estas son obras que no hace el sector privado ni podemos esperar, como sugerían las autoridades nacionales, que las lleven adelante entre los vecinos: aquí en las localidades del interior bonaerense las grandes obras de infraestructura las hace el Estado o no las hace nadie”, explicó.

Por su parte, Aristimuño remarcó: “Coronel Rosales necesita mucho a estas obras que no son iniciativa del mercado, sino resultado de una decisión política del Gobernador para que nuestro distrito tenga la dignidad que se merece”. “Estos son los proyectos que surgen cuando hay un Estado presente, que trabaja de manera federal para ser un motor fundamental de la producción y el desarrollo”, señaló.

Por último, Kicillof resaltó que “frente a aquellos que decían que no íbamos a tener resultados por no haber firmado el Pacto de Mayo, queremos decir que mejor que prometer es realizar: la firma Oiltanking nos ha comunicado que llevará a cabo dos nuevas inversiones en Puerto Rosales por US$ 100 millones cada una”. “Esto, que implica mucho más trabajo, demuestra una vez más que no hay mejor destino para la inversión productiva que la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; los intendentes de Navarro, Facundo Diz; de Salliqueló, Ariel Succurro; y de Tornquist, Sergio Bordoni; funcionarios y funcionarias.