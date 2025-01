Ministro de Kicillof advirtió que Milei “precariza la democracia”

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, ratificó la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de evitar el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio, luego de que Nación habilitara la medida, al tiempo que advirtió que corren peligro 70 mil empleos en el sector.

“Precariza la democracia”, caracterizó el funcionario al aludir a la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras, al tiempo que advirtió que la medida dispuesta esta semana por el Gobierno nacional “viola una serie de leyes” y resaltó la decisión del gobernador Axel Kicillof, quien anunció que la autocarga no tendrá vigencia en la Provincia.

En concreto, indicó en declaraciones a la AM 750 que en la Provincia esta modalidad “está prohibida” y aseguró que los trabajadores no sólo cumplen con la carga de combustible, sino que tiene una “función social” debido a que además niegan el despacho de nafta a los motociclistas que no utilicen el casco.

“Los trabajadores están preparados para la carga de combustible, cuentan con elementos de seguridad y capacitaciones”, puntualizó y expuso que la administración libertaria “viola dos leyes y precariza la democracia”, mientras el gobernador Axel Kicillof dispuso “configurar el escudo protector para los ciudadanos”.

Del mismo modo, el titular de la cartera laboral aclaró que no existe información de que esta medida vaya a redundar en una baja de costos. “Esto es parte de lo que hace el Gobierno para distraer y profundizar en otras cuestiones. La producción, el trabajo y los derechos de los trabajadores es un emblema de la provincia de Buenos Aires. Nación agrede a una provincia donde se centraliza más del 50 % del empleo de la Argentina”, sentenció.