Estafas en nombre de EDELAP: recomendaciones para identificar el fraude y no caer en la trampa

Ante los intentos de estafas mediante llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos de personas que se hacen pasar por gestores comerciales de EDELAP, desde la empresa concesionaria del servicio eléctrico de la Región Capital salieron a brindar las recomendaciones del caso.

En este sentido, explicaron que la compañía no realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal; no ofrece reprogramaciones de cortes programados a cambio de pagos; no ofrece descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados; no comparte códigos vía WhatsApp u otro servicio de mensajería y no solicita pagos a nombre de terceros.

El WhatsApp oficial de la empresa 221 6160116 es el único habilitado para realizar gestiones y operaciones, y puede corroborarse por el tilde verde junto a EDELAP. Por otro lado, la distribuidora únicamente solicita el Número de Identificación de Suministro (NIS) a través de los canales habilitados. Por eso, para evitar ser víctimas de estafa, es importante no compartir datos confidenciales tales como:

● Claves personales

● Números de tarjetas

● Códigos recibidos en su celular

En tanto, es importante mencionar que la empresa bajo ningún término ofrece descuentos promocionales sobre períodos ya facturados. Únicamente en oficinas comerciales o a través de canales oficiales los usuarios podrán acceder a planes de pago, gestionar subsidios, entre otros.

EDELAP sólo se comunica con el usuario cuando éste solicita un turno telefónico programado a través de la Oficina Virtual y la aplicación móvil de la compañía. Asimismo, por normativa, los operarios no tienen autorización para ingresar a los domicilios particulares.

Campañas preventivas contra fraude

Con el fin de proteger a sus usuarios y brindar información clara sobre posibles intentos de estafa, EDELAP lanzó una nueva campaña preventiva de concientización a través de distintos canales bajo el lema: “Juntos nos cuidamos de las estafas”.

Estas campañas incluyen publicaciones en redes sociales, envíos de correos electrónicos informativos y comunicados en medios de comunicación, alertando sobre las diferentes modalidades de fraude y brindando consejos para reconocerlas.

Los canales oficiales de EDELAP son:

-Call Center 0800 222 3335 (Servicio técnico, disponible las 24 horas) y 0810 222 3335 (de Atención Comercial, de lunes a viernes de 8 a 18 hs y los sábados de 9 a 15 horas).

-WhatsApp: 221 616 0116

-App EDELAP

-Correo [email protected]

-Oficina Virtual en el sitio web edelap.com.ar

Redes sociales

https://www.facebook.com/EdelapOficial

https://www.instagram.com/edelapoficial/

https://www.linkedin.com/company/edelap-s-a/

https://twitter.com/edelap__oficial