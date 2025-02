La titular de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, reiteró el momento “crítico” que vive el sector y se refirió a la baja temporaria de retenciones dispuesta por el Gobierno.

“Estamos en un momento difícil, es muy crítico, eso es lo que estamos viendo como sector en estos primeros días del año, nos agarró con los números muy cortitos en algunos cultivos y el clima nos ha terminado de poner ahí en jaque”, contextualizó.

Acto seguido, manifestó que “la medida que viene a bajar temporariamente las retenciones esperemos que sea un alivio y de ese margen de rentabilidad que estamos necesitando algunos productores y es el balance que hacemos que es el comienzo de un camino que debemos empezar a transitar de una buena vez por todas”.

“Que termine el 30 de junio esta baja parcial de las retenciones, no deja de ser una medida de la coyuntura y del momento, pero que no da previsibilidad para el pecuario, que es lo que estamos necesitando desde hace mucho tiempo”, insistió Sarnari en declaraciones a CNN Radio.

Así las cosas, reflexionó: “En este país sembramos con una ley y cosechamos con otra. Es mucha incertidumbre porque además los ciclos productivos son muy largos, la previsibilidad tiene que ser estable porque si no uno no sabe con qué se va a en contra y esta medida no deja de dejarnos ese sabor a muy poco con esto”.

“Quiero confiar en el optimismo que vive parte del Gobierno, ellos son muy optimistas de decir que efectivamente el mercado va a reaccionar y le va a llegar al productor este beneficio y también, y eso ya no es sólo optimismo, sino que hay un compromiso certero de decir a 30 de junio cuando terminen las medidas y las condiciones del país están dadas, esa medida llegará para quedarse”, completó la titular federada.