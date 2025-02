Desde la Rosada le bajaron el precio a la marcha LGBT: “No fue significativa”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la Marcha del Orgullo LGBT Antifascista y Antirracista del pasado sábado no ha sido “significativa”, y planteó que se trató de una expresión de “un grupo determinado de la sociedad acompañado por otro grupo político”.

“No me parece que haya sido una marcha significativa contra todos los argentinos que no le prestan atención a estas marchas, porque saben que son cuestiones totalmente politizadas”, analizó el funcionario.

En igual tenor, lamentó que “se haya utilizado esto cuando de ninguna manera el Presidente ni nadie de su equipo tiene posiciones fóbicas contra un colectivo que sabemos que existe”.

“Somos un gobierno liberal, promovemos el liberalismo y la libertad como eje de toda su acción política y de su ideología. Leí y releí el discurso del presidente en Davos y no encuentro una posición contra ese sector. Lamento mucho la mala interpretación”, acotó, en línea con el descargo expresado por Javier Milei.

Por otra parte, dijo que le “dio un poco de bronca la presencia del gobernador Axel Kicillof en la marcha cuando la provincia está incendiada por los hechos de inseguridad”.

“Es su responsabilidad. Están haciendo todo mal en la Provincia y ojalá el pueblo demuestre que la conducción política es un desastre y que hay que cambiar”, arengó Francos

Finalmente, apuntó contra los cuestionamientos de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “El desarrollo que ha tenido el Estado a costa de la pobreza de los argentinos ha sido impresionante”.

“La decadencia de este país ha sido enorme y no lo puede negar nadie. Tienen que hacerse cargo. Por más que mande un tuit de dos páginas, tratando de utilizar la verba que utilizaron, la realidad es la que es”, remató el ministro coordinador.