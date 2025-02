Cuenta regresiva para el Carnaval de Los Tekis 2025

El Carnaval de Los Tekis, uno de los eventos culturales y musicales más importantes del país, está a menos de un mes de comenzar. Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2025, Jujuy se transformará en el epicentro de la música, la tradición y la alegría, convocando a miles de personas de todo el país y del extranjero.

Con una grilla artística imponente que incluye a figuras de renombre nacional e internacional, este carnaval promete ser una experiencia única para todos los asistentes.

Los Tekis, anfitriones y emblema de esta celebración, compartirán escenario con varios artistas como Los Auténticos Decadentes, Emanero, Valentino Merlo, Q´Lokura, Jorge Rojas, Ángela Leiva, La Delio Velez, La Beriso, Sergio Galleguillo, entre muchos otros que llenarán de música y emoción las cuatro jornadas.

El carnaval de Los Tekis no es solo una fiesta, sino un evento que marca un impacto profundo en la economía y el turismo de Jujuy. Cada edición genera miles de empleos directos e indirectos, impulsando sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio local. Además, atrae a miles de turistas que llegan para disfrutar no solo del carnaval, sino también de los paisajes y la cultura únicos de la provincia.

Más que un festival, es un llamado a carnavalear, a dejarse llevar por la música y las tradiciones en un espacio que invita a todos a ser parte de esta gran experiencia.

Este carnaval 2025 será especialmente emotivo, ya que marcará el último abrazo masical, una última fiesta de Juanjo, quien este fin de semana pasado anunció su retiro de la banda.

Después de más de 35 años compartiendo esta aventura, Juanjo, así se despidió de la banda: “Esta despedida no es un adiós definitivo, porque se que la música nunca se detiene; permanece siempre viva en los recuerdos, en las emociones y en las almas de quienes la sienten. Esto no es el fin, sino una transformación, un cambio que me llena de paz y de esperanza. Los Tekis han sido y siempre serán parte de mi vida”.

“Esta celebración pone en valor nuestra identidad cultural, y al mismo tiempo, fortalece la economía de nuestra provincia. Es una oportunidad de mostrarle al mundo lo mejor de Jujuy: su música, su tradición y su hospitalidad”, expresaron desde la organización del evento.

El Carnaval de Los Tekis es un evento que trasciende lo musical: es un símbolo de cultura, unidad, tradición y transformación. Este carnaval invita al público a sumergirse en la magia de Jujuy, fortaleciendo la conexión entre las raíces culturales y la modernidad de un espectáculo que es referente nacional.