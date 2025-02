Bronca por el temario de las extraordinarias: “Nos están tomando de boludos”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, consideró que la convocatoria a sesiones extraordinarias “es una vergüenza”, pues implica “darle la espalda a la realidad” porque “acá lo que hay que debatir es la ley de Presupuesto” y las moratorias previsionales que se vencen próximamente.

A su juicio, “buscan que el Parlamento se transforme en cómplice de las maniobras electorales del Gobierno para ver cómo acomoda sus cosas y, desde ese lugar y con nuevas reglas electorales, arma un frente común con el PRO, incluso poniendo en situación de debilidad a sus propios aliados, o cómo proscribe a Cristina Fernández”.

“Nos hablan de transparencia y republicanismo y no quieren tratar el Presupuesto, que es donde se define lo que se gasta”, acotó, para luego dar cuenta que “ellos no quieren abrir ese paquete porque tienen que discutir el endeudamiento público del 2024 que alcanzó los US$ 96 mil millones y ellos quieren ocultar esa información”.

Además proponen “eliminar las PASO, como si le pudieran poner precio a la democracia, porque se gasta demasiado” pero en realidad “lo que quieren ocultar es que buscan desfinanciar a los partidos políticos y dejarlos sin esas herramientas de expresión pública mientras se aseguran enorme incrementos de partidas para su campaña escondiéndolo en un presupuesto que no debaten”.

Moreau ejemplificó esta situación con el incremento en la asignación de fondos para la vocería presidencial, a cargo de Manuel Adorni.

“A la Secretaría de Prensa de la Presidencia se le asignaron $ 47 mil millones. Y Adorni además va a ser candidato, así que va a estar bien financiada su campaña”, fustigó Moreau en declaraciones a Radio Provincia.

“Y eso significa, respecto del presupuesto anterior un aumento de casi el 60 % de lo que está estimado como inflación por el propio Gobierno para el 2025” y a esto se suma que “contrataron a 15 encuestadoras privadas, que seguro no serán para saber qué opinión tienen los argentinos sobre el dulce de leche”, ironizó.

Por otra parte, alertó sobre el riesgo que implica las intenciones del Gobierno de “suprimir el techo a los aportes privados” porque sin Ley de Presupuesto y sin PASO “ellos se van a quedar con la plata del Estado, la de los millonarios del mundo y los otros partidos se van a quedar sin hacer publicidad. Nos están tomando de boludos y eso es lo que no podemos permitir”.

“Nosotros necesitamos que haya extraordinarias pero para tratar el Presupuesto, y las moratorias que se vencen, porque millones de argentinos y argentinas no van a poder jubilarse. Eso es lo que debe discutir el Congreso y no las trampitas electorales de último momento”.