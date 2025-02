El massismo cuestionó la “barbarie democrática” imperante

El diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, lamentó la decisión del Gobierno de no incluir al Presupuesto 2025 en el temario de sesiones extraordinarias y planteó que la administración libertaria “tiene una nula tolerancia al debate”.

“Es el único país donde el presidente de la Comisión de Presupuesto hizo una conferencia de prensa y dijo que se lleva la pelota y que no se discute más. Eso es una barbarie democrática”, fustigó.

En declaraciones a la AM 750, puso de relieve que “el debate es natural con la democracia, con el diálogo y la necesidad de ponerse de acuerdo”, pero “el Gobierno retiró el presupuesto porque no quiere discutir. Y tiene un presupuesto del 2023”.

“Hay una situación de mucha gente de desencanto con una política que se mira el ombligo y que lo único que espera la gente de la política es que les resuelva los problemas”, acotó Giuliano, para luego dar cuenta que “se ve un encapsulamiento de la política, y esto lo vemos en el Congreso cotidianamente”.

“El Presidente llama extraordinarias mirándose el obligo, sólo con temas que le interesan a él y su espacio político. Y sin enfocarse en la pérdida del empleo, en las PyMEs”, prosiguió el exministro de Transporte de la Nación.

Así las cosas, reprochó que “es un temario que pone el Presidente. No está abierto. Y pone algunos temas que son propios de la jerga política. Y no, por ejemplo, el tema central que es el Presupuesto. Argentina sin presupuesto es una Argentina autoritaria. El Presidente decide en qué va a invertir y en qué no va a invertir”.