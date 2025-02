“Made in Lanús”, una Argentina cosida a retazos

Este verano regresó a la cartelera porteña Made in Lanús, el clásico argentino que emocionó a todo el país, protagonizada en esta versión por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda, con dirección de Luis Brandoni.

La obra maestra de Nelly Fernández Tiscornia, estrenada originalmente en las tablas en 1986 y configurando un caso paradigmático con el mismo elenco llevado a la pantalla grande (Luis Brandoni, Marta Bianchi, Patricio Contreras y Leonor Manso), continúa con una vigorosa vigencia y se erige como una pieza imprescindible para reflexionar en estos tiempos de una incierta Argentina.

“Con las debidas vacaciones después de un año de hacer la obra, recargamos energías y volvimos como el primer día”, resalta Malena Solda, quien le pone el cuerpo a Yoli, “uno de los personajes más conmovedores” que le tocaron interpretar, según destaca en diálogo con ANDigital

Y lo fundamenta: “Por cómo empieza, todo lo que le va sucediendo, cómo termina, todo tan amplio y rico, lo que le va sucediendo frente al espectador y en función de lo que van haciendo y diciendo los otros personajes, el público es testigo de esa transformación en escena y lo vamos construyendo juntos, con mis compañeros y con el espectador, todos al mismo tiempo”.

Mabel (Cecilia Dopazo) y Osvaldo (Esteban Meloni), una pareja de argentinos que viven en Estados Unidos, regresan luego de diez años a su país para concurrir al casamiento de un familiar. Allí se reencontrarán con la Yoli y el Negro, hermano de Mabel (Alberto Ajaka), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden, en la populosa ciudad de Lanús, del Conurbano bonaerense.

Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa. Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país: los que se fueron, los que se quedaron, los que se quieren ir, los que quieren volver...

En cuanto a la experiencia de trabajar con Luis Brandoni, con el plusvalor de ser alguien que “conoce la pieza con tanto detalle y profundidad”, por haber protagonizado la versión original en teatro y luego en cine, Malena pondera que “muchas de las cosas que les pasan a los personajes les pasaron a los actores originales”, como el exilio por cuestiones políticas.

“Cada vez que hablaba de una situación la ponía en contexto, lo emocionaba. Te das cuenta que no son temas para tocar superfluamente ni mucho menos para decir los textos rápidamente. Los silencios sobre todo, encontrar sus significados para cada uno de nosotros y Beto nos ayudó valorizando lo que había valorizar, el perfil de cada personaje. Ver cómo todos tienen razón, cómo a pesar de todo se quieren; cómo el enojo viene porque no entendés que quiero lo mejor para vos… la importancia de argumentar, algo que parece obvio pero que ahora se perdió y la lógica parece ser que como no me gusta, soy agresivo, descalifico y no doy mis motivos”.

Así las cosas, recalca la potencia de Made in Lanús en cuanto a “volver a una época donde el pensamiento era un poco más elaborado y no por eso el lenguaje deja de ser cotidiano, el espectador no tiene que hacer esfuerzos extras en ese sentido. Es un manera sencilla, diciendo cosas muy profundas”.

Con apenas matices de diferencia respecto a la puesta original, el patio de la casa, el taller del Negro, el almacén, el potrero, Cacho Fontana anunciando el Rotativo del Aire y la higuera de Dona Graziana se hacen carne y vuelven a la actualidad. “Las dificultades son las mismas o peores”, enfatiza la protagonista de otras obras como Una bestia en la luna; La celestina; Tres hermanas y Blackbird, entre otras.

“Todo es un poco más difícil de sostener desde la convicción, del ‘alguna vez vamos a salir y nuestros hijos crecerán en un país próspero’. Hoy en este contexto de crisis se hace difícil de sostener. Mientras que en la versión del 86 era la primavera alfonsinista y había más optimismo respecto al futuro, estaba todo por hacer, pese a que se venía de la larga noche de la dictadura”, reflexiona.

De todos modos, colisionando con la siempre lacerante visión cipaya del mundo, la entrevistada no deja de marcar que “Mabel defiende unos Estados Unidos que en la década del 80 eran una cosa y hoy son otra”.

“Decía que ‘allá con trabajo ya está, no vivís como viven ustedes’. Si se fueran hoy en día, eso no es posible. Si no los ayudan, su hija no podría estudiar en la universidad, la tienen que pagar. Mientras que en Argentina sigue siendo gratis, a pesar de todo. Eso es lo que defiende la Yoli también. Tenemos una idiosincrasia fuerte, acá sos parte de una comunidad, que se te incendie el taller y todos los vecinos salen a ayudarte, la cultura del encuentro, no sucede en todos los países. Lo naturalizamos, lo incorporamos, pero no es así a nivel mundial”, exclama la ganadora de premios ACE, Estrella de mar, Clarín y Cóndor de Plata.

En tanto, ensalza la impertérrita magia del teatro: “Sigue habiendo esa comunión, el espectador siguen yendo a que le cuenten una historia y queriendo meterse en ese mundo imaginario”.

Finalmente, no sólo que no reniega de ciertas reacciones del público en torno a lo que pasa en el escenario, sino que lo celebra: “Me retroalimento de la platea, de los ‘y sí’, algunas onomatopeyas o sollozos. Estamos en la misma. Si me abstraigo me la pierdo, se lo digo al Negro en escena, pero se los digo a ellos también: ‘Estoy como estamos todos acá, peleando día a día’”.

Made in Lanús se presenta los miércoles, jueves y viernes a las 20; sábados a las 19:30 y 21:30 y domingos a las 21 en el Teatro Multitabaris, con entradas vía Plateanet y en la boletería de la sala Avenida Corrientes 830.