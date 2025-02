López Murphy advirtió que los cronogramas “no deben modificarse en años de elecciones”

El diputado nacional de Encuentro Federal, Ricardo López Murphy, adelantó su rechazo a la posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias promovida por el Gobierno en pleno año electoral.

Tras marcar que va a estar en el Congreso “desde muy temprano”, exteriorizó su postura: “Creo que en general los regímenes electorales no se deben modificar en años de elecciones. Los años pares son adecuados para eso”.

“Probablemente, alguna mejora se puede hacer. Yo creo que se puede copiar el régimen uruguayo me parecería un avance. Acortar el tiempo de las primarias y la elección general también. A lo mejor quitarle el carácter obligatorio al voto”, esbozó en declaraciones a la AM 750.

De todos modos, dio cuenta que “son reformas menores para el año 2026” y “sí creo que hay reformas importantes para hacer. Como terminar las leyes de lemas, de acoples, los regímenes provinciales que son contrarios a un sano régimen electoral”.

“En el sistema electoral el país no tiene problemas. Con la boleta única se evitó el 80 por ciento del costo”, sumó el exministro de Economía.

“Y sobre la idea de que hay un día que ir a votar, no hay nada gratis en la vida. Si no elige la ciudadanía, elige el mandón de turno. No es bueno este criterio. Eso es lo que voy a expresar en la cámara hoy”, remató.