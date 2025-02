Sir Rod incendió la taquilla porteña

Tras lograr agotar en tiempo récord las entradas de su primera fecha en Buenos Aires tiempo récord, Rod Stewart también colgó el cartelito de “localidades agotadas” para su segundo show en el Movistar Arena.

De este modo, los conciertos del 22 y 23 de octubre tendrá un marco ideal para lo que será la despedida del público local de una leyenda viviente de la música.

“Este será el final de las giras mundiales a gran escala para mí, pero no tengo ningún deseo de retirarme”, había expresado el artista al anunciar el tour internacional “One last time”.

“Amo lo que hago y hago lo que amo. Tengo 79 años, una cabellera completa y puedo correr 100 metros en 18 segundos”, bromeó en aquel entonces.

“One Last Time” reúne éxitos que encabezan las listas de la incomparable carrera de Stewart, y su lista de canciones repleta de éxitos que incluye “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story,” “Infatuation,” “Forever Young,” “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)”, “Young Turks,” “Have I Told You Lately That I Love You,” “Rhythm of My Heart,” “Broken Arrow,” “Forever Young” y muchos más.

En la sexta década de su carrera y sin bajar el ritmo, en 2024 Rod lanzó su 33º álbum de estudio, Swing Fever, una colaboración con Jools Holland con su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records), realizó una gira por Asia y Europa antes de cerrar su residencia récord de 13 años en Las Vegas, Rod Stewart: The Hits. Regresará a The Colosseum at Caesars Palace de marzo a junio de 2025, con “The Encore Shows” que presenta sus mayores éxitos, además de sorpresas del cancionero, swing, así como canciones que no tan populares y nuevos e impresionantes elementos de producción.