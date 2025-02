Arroyo negó que haya “ruptura” en Unión por la Patria

El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, desdramatizó la votación dividida del principal bloque opositor en la eliminación de las PASO, proyecto que terminó siendo aprobado por amplia mayoría.

“No hay que tener una mirada fatalista. No hay una ruptura de bloque, decidimos no firmar el dictamen y no dar quórum”, expuso.

En tanto, puso de relieve que “ahí cada uno planteó su postura. Y tiene que ver con la situación de cada provincia. En este punto había miradas distintas dentro del peronismo”.

“La semana que viene tenemos sesión por ficha limpia y el conjunto vamos a votar en contra. Creemos que tiene que ser con condena definitiva”, acotó el exministro de Desarrollo Social de la Nación

“Entiendo que todos vamos a votar en contra del proyecto que envía el Gobierno. No creo que vayamos a una ruptura. Sí que hay miradas distintas. Y quedó claro que si había quórum íbamos a tener libertad de acción”, reiteró el legislador massista.

Finalmente, explicó que en lo personal votó a favor de la eliminación de las elecciones primarias: “En mi opinión había que hacer un cambio más grande, tenían que ser optativas y sólo para los partidos donde hay más de un candidato”.