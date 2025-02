Libertarios dialoguistas, a favor del desdoblamiento electoral en PBA

El diputado bonaerense del bloque Unión, Renovación y Fe, Fabián Luayza, destacó la posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia, y valoró la suspensión de las PASO, que el último jueves recibió la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación.

En simultáneo con la discusión a nivel nacional por la suspensión de las PASO, se avecina el debate en torno al desdoblamiento de las elecciones. En este sentido, Luayza enfatizó que “los bonaerenses van a poder votar por los temas de la provincia sin estar atados a lo nacional”.

En diálogo con El Termómetro, el diputado bonaerense del bloque Unión, Renovación y Fe consideró que “la postura del desdoblamiento es buena”, y afirmó que “hay una gran posibilidad de que los bonaerenses voten por la provincia, y no estar así atados permanentemente a la discusión nacional”. Pero advirtió que “todo es viable, pero esto tendría que haberse discutido el año pasado, y no en uno electoral”.

Asimismo, planteó respecto a las PASO: “Nosotros presentamos un proyecto con la idea de suspenderlas, porque es inviable esta votación con la Boleta Única y con la cantidad de partidos”.

En ese sentido, agregó que “todavía no hay capacitación para las personas, ni para el personal que va a trabajar”. “Faltan un montón de cosas, por ejemplo, la Justicia Electoral de la Provincia nunca trabajó sin el apoyo nacional por lo cual hay que ver eso sin mencionar el gasto, que lo tiene que afrontar la provincia”, sumó el legislador oriundo de Berazategui respecto del posible desdoblamiento de los comicios.

Por otro lado, consultado por la seguridad y los debates que se dieron en las últimas semanas, expresó: “Es un flagelo que azota la provincia hace muchísimo tiempo. Está muy difícil la calle y no es nuevo. Lo que no me gusta es que utilicemos el sufrimiento de los bonaerenses en función de una campaña electoral. Hay que tomarlo con más conciencia, abordar el tema de la inseguridad porque es muy grave”.

También se refirió a la posibilidad de que se vuelva a ingresar al recinto el Presupuesto, la Fiscal Impositiva y el Endeudamiento, y comentó que “el espíritu permanente de la Legislatura es tratarlo”. En esta línea, indicó que “probablemente a fines de febrero se va a tratar el Presupuesto para poder darle la herramienta al gobernador”.

Para cerrar, ante la consulta por el futuro del espacio aclaró que decidieron separarse de La Libertad Avanza cuando vieron que “el partido iba camino a cerrar un acuerdo con el PRO”, pero subrayó que no están “tampoco con el peronismo, sino que es un espacio propio”. También adelantó que para las elecciones de este año irán con un armado independiente.