Sábado a la noche, el “prime time” de la pizza

Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas en todo el mundo y que a todos gusta, debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida.

Fue en el año 2017 cuando la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones.

Para celebrarlo APYCE (Asociación Civíl que agrupa a todas las pizzerías y casas de empanadas de Argentina) brindará una degustación de pizza a todos los que se acerquen a Avenida Peralta Ramos, entre Belgrano y Moreno en Mar del Plata, lugar que servirá como emblemático escenario para conmemorar este evento.

Para ello la entidad utilizará su camión cocina auto-sustentable de 11 toneladas y 15 metros de largo. Se elaborarán 4 iml porciones de pizza, con la ayuda de 20 maestros pizzeros que utilizarán 150 kilos de harina, 180 kilos de muzarella y 50 kilos de salsa de tomate, aproximadamente.

El evento cuenta con la colaboración del Sindicato Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros y su Escuela Profesional de Pasteleros de Mar del Plata y el Municipio de la Ciudad de Mar del Plata.

El encuentro como es costumbre será a beneficio de una ONG local, en este caso “Caritas Mar del Plata”, que a través de la venta de un bono contribución simbólico de $ 1500 ofrecerá dos porciones de pizza y un vaso de gaseosa.

Para que el momento sea más divertido antes de recibir las porciones podrán girar una ruleta donde podrán una pizza entera, un combo adicional (dos porciones de pizza + gaseosa), un premio sorpresa, o posiblidad de tirar nuevamente la ruleta en busca de un regalo extra..

Amor a la pizza

-Según estudios realizados por APYCE existen en Buenos Aires entre 3.000 y 3.200 pizzerías. Unas 1080 pertenecen a CABA, totalizando 6 mil pizzerías en todo el país.

-La pizza está entre los cinco alimentos favoritos de los argentinos junto con el asado, las empanadas, milanesas y las pastas.

-De acuerdo a estudios, se determinó que el sábado y domingo por la noche son los días de la semana que más se come pizza.

-Buenos Aires es la ciudad con más pizzerías por habitante.

-Se venden alrededor de 5.000 millones de pizzas cada año en todo el mundo.

-Según el libro “Where to eat pizza” Buenos Aires tiene la particularidad de ser una de las ciudades con mayor cantidad de pizzerías per capita del mundo, junto a San Pablo, New York y Nápoles.

-Una de las plataformas más usadas de delivery observó que los sábados es cuando más se registran pedidos de pizzas y las 21 horas, el horario con mayor demanda. En tanto, el ranking de localidades argentinas con mayor cantidad de pedidos son: Buenos Aires y GBA, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán.