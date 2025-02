Milei cruzó al “impresentable” de Cavallo y afirmó que al acuerdo con el FMI “sólo le falta el moño”

El Presidente de la Nación, Javier Milei, negó que exista “atraso cambiario” y embistió contra quienes cuestionan su modelo económico pues “hablan del carry trade y no saben ni sumar”.

🔴 AHORA 🔴 JAVIER MILEI EN VIVO EN #A24



“Este programa es mucho más exitoso que la convertibilidad", dijo el Presidente de la Nación.



"Recompusimos las tarifas y no hicimos expropiaciones".



🗣️ Antonio Laje

👉 Seguí en #OtraMañana pic.twitter.com/3GZJlJ1zGf — A24.com (@A24COM) February 10, 2025

“¿Cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano. Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo”, espetó el mandatario.

En el marco de una charla con uno de sus propagandistas televisivos, se diferenció tajantemente del ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa: “Mientras él insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad. Y este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr”.

📢 AHORA: HABLA EL PRESIDENTE EN A24



"Argentina va hacia un sector de precios altos".



"Los salarios son lo que más va a subir".



👉 Seguí en #OtraMañana

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/HpAIHzP2Fo — A24.com (@A24COM) February 10, 2025

“Recompusimos las tarifas durante todo el proceso. Y tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex”, graficó el líder libertario en el aire de A24.

Asimismo, sostuvo que su gestión “no emite dinero, entonces no tiene porqué esterilizarlo; la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la oferta de dinero”, mientras que “el nivel del dólar depende de la escala nominal”.

“Noto mucha gente enojada que habla del carry trade y no saben ni sumar. Nosotros no estamos motivando una baja del dólar. Los que dicen eso son bastante brutos, por decirlo de una manera educada”, bramó Milei.

Acto seguido, manifestó que “si no saliera el Banco Central a comprar (dólares) de la manera que compra, y que básicamente nuestro problema es cómo hacemos para que esos pesos no salgan hacia la economía, el tipo de cambio se derrumbaría”.

“No vamos a devaluar de ninguna manera. El peso se va a seguir apreciando”, insistió, para luego darle un consejo a los que le “piden que destruya los salarios para que un par de sátrapas retengan el capital. Hay que trabajar para bajar los costos, trabajar la eficiencia”.

En otro orden, evitó entrar en detalle sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y se limitó a decir que al acuerdo “sólo le falta el moño”.

En tanto, precisó que “el programa incluye fondos frescos, sin incrementar la deuda”, porque “irá destinado a cancelare deuda con el Banco Central” y “la deuda no varía y fortalece el balance” de la autoridad monetaria.

🎙️ JAVIER MILEI SOBRE EL FMI



"Al acuerdo con el Fondo le falta el moño", destacó el Presidente.



🗣️ Antonio Laje

👉 #OtraMañana

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/ngB0aJyw2f — A24.com (@A24COM) February 10, 2025

Finalmente, desmintió al director ejecutivo de la ANSeS, Mariano de los Heros, quien había dicho que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”.

El Presidente recalcó que tal aseveración “corre por cuenta de él y no es lo que está en carpeta”.

“La reforma previsional no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. El kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de esas fue dar jubilaciones sin aportes”, recordó Milei.

🔴 AHORA 🔴 JAVIER MILEI EN #OTRAMAÑANA EN #A24



“El dólar de ninguna manera está caro”, aseguró el Presidente.



"Tenemos superávit fiscal y financiero".



🗣️ Antonio Laje

👉 Seguí en #OtraMañana

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/ReoRRNfCyh — A24.com (@A24COM) February 10, 2025

En igual tesitura, planteó que “usted tiene un pozo de donde saca el dinero, el de los aportes. Se multiplicó el número de manos, y entonces queda la mitad de fondos. Eso lo generó el kirchnerismo. Otro problema que generó es que cuando expropiaron las AFJP los fondos los usaron para financiar cosas no rentables”.

“El 40 % del mercado del trabajo está en el sector informal. Por eso primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice, y eso va a duplicar los aportes. Esa es una forma de mejorar la jubilación. Mejorarla honestamente”, remató.