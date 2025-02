Según Melconian, “este Gobierno no tiene un plan”

El economista de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, se refirió al “absurdo” de la supuesta dolarización de la economía y se mostró crítico con el rumbo de la gestión libertaria.

“Lo que fue extraordinario en términos de un caballito de batalla electoral está total y absolutamente descartado en términos normales”, exclamó en declaraciones al canal de YouTube Panorama Económico y recalcó que la dolarización “no existe. Estamos hablando de un absurdo, pero ya está, eso terminó”.

Además, consideró que “este régimen cambiario no es definitivo. Tiene que tomar lecciones de la historia”, pues “cuando hablemos seriamente del régimen cambiario y de cómo puede seguir la película, tenemos que pensar que la dolarización no tiene cabida en este escenario, salvo una crisis”.

“No existe la dolarización, no hay valor presente de Vaca Muerta que cubra eso. Eso terminó, eso fue una ficción de campaña. Hoy tenemos que hablar de un programa serio”, reforzó el extitular del Banco Nación.

En igual tono evaluó que “la devaluación es un absurdo. Lo que tiene que hacerse es recuperar la demanda del peso, no exterminarlo. Eso es la base del éxito de un proceso desinflacionario”.

“La devaluación no se puede hacer de un día para otro, ni con un ajuste brutal. Si lo hacés, te traés una deflación y una depresión económica, y no hay magia en esto”, alertó el economista.

Luego manifestó que “hay que ir de a poco, con un plan económico bien estructurado. Pero lo que está ocurriendo es que están tratando de bajar impuestos como una forma de que el país no esté tan caro en dólares, pero sin una estrategia clara” y “todo esto puede ser contraproducente".

“Lo que hicieron con las reservas es ingenioso, pero se terminó. Ese modelo que permitió el blanqueo y las ventas de empresas en dólares ya no está más. Ahora hay que ver cómo se va a financiar el déficit”, puntualizó.

Así las cosas, juzgó que “este Gobierno no tiene plan. La compra de dólares no resolverá el problema de las reservas si no hay un plan que le dé estabilidad al sistema financiero y cambiario. El modelo actual está basado en soluciones a corto plazo que más tarde o temprano se pagarán caras”.

“El milagro del blanqueo fue momentáneo. Las empresas que vendieron dólares, van a tener que comprarlos de nuevo para pagar sus créditos, y eso va a ser parte del futuro endeudamiento que arrastramos”, anexó Melconian.

Y sentenció: “En un país donde el dólar se convierte en una herramienta de especulación, el mercado cambiario será altamente dependiente de los flujos genuinos de capital. Si no hay un plan económico claro, el país no podrá sostenerse sobre bases sólidas”.