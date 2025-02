Nueva Marcha de la Resistencia: “¡Ni un paso atrás, la patria se defiende!”

ATE Capital convocó, junto a las Madres de Plaza de Mayo, organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales estudiantes y de diversidad, a una nueva Marcha de la Resistencia, con concentración el viernes 14 a las 17 horas en Plaza de Mayo y cierre con gran acto el sábado 15 a las 15 horas.

“A lo largo de los años, las Madres han sostenido esta marcha, que comenzó en plena dictadura exigiendo a los genocidas la aparición con vida de los desaparecidos. Ya en democracia, esta movilización se convirtió en un símbolo de resistencia contra las leyes de impunidad, el neoliberalismo de los años 90 y las políticas de ajuste y represión del macrismo”, expusieron desde el gremio estatal.

Asimismo, dieron cuenta que “hoy, frente a un gobierno negacionista y apologista de la dictadura, que promueve discursos de odio, niega identidades y busca anularnos, es más necesario que nunca seguir resistiendo”.

MARCHA DE LA RESISTENCIA: UNA LUCHA QUE NO SE APAGA



Desde el viernes 14/2 hasta el sábado 15/2, vamos a estar llevando adelante la histórica Marcha de la Resistencia.



Como en la dictadura, como en los 90 y durante el macrismo, todas y todos unidos y organizados venceremos. pic.twitter.com/DIUT6CeA2J — ATE Capital (@ATECapitalOk) February 5, 2025

“Una lucha que nunca se apagó y que no se apagará. Convocamos a nutrir la marcha, a hermanarnos y a continuar el legado de las Madres. No podemos permitir que avance un gobierno que pretende cercenar libertades y derechos, que ataca a trabajadores y trabajadoras, ajusta a los sectores más vulnerables mientras los más poderosos incrementan sus fortunas, profundiza la desigualdad y amenaza a quienes no se alinean con sus políticas de odio”, acotó ATE Capital a través de un comunicado.

E hizo “un llamado al más amplio arco social y político a abrazar, una vez más, a nuestras Madres, a reconstruir la esperanza en una sociedad justa, libre y soberana, frente al oprobio de un gobierno oligárquico y basado en el odio”.