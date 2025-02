El oficialismo y aliados lograron aprobar el proyecto de Ficha Limpia

En una caliente sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto por el cual se incorpora la figura de Ficha Limpia a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298), con el fin de “garantizar y reforzar el principio de idoneidad en el ámbito electoral y en lo que hace a la gestión gubernamental”.

Fue aprobado por 144 votos afirmativos, 98 negativos y dos abstenciones y será girado al Senado para su sanción definitiva.

La iniciativa “propone una serie de modificaciones normativas tendientes a impedir que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por un delito de corrupción puedan ser candidatos para cargos electivos nacionales u ocupar diferentes cargos en el ámbito de la Administración Pública Nacional”.

Como miembro informante, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) explicó algunos cambios acordados, al señalar que “es un proyecto largamente esperado en la Argentina”.

“Este es un paso, sigamos el ejemplo de otras provincias que ya tienen incorporada la Ficha Limpia”, enfatizó.

Antes de su votación, el diputado dio lectura al dictamen de mayoría con modificaciones en los artículos 1 y 2, respectivamente.

“El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al plazo establecido en artículo 25 del Código Electoral Nacional”, leyó Mayoraz.

“Si la confirmación de la condena en instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral. La inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”, agrega el artículo 1.

En tanto, el artículo 2 cita: “La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo primero, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Por su parte, Silvia Lospennato (PRO), una de las impulsoras de esta normativa, celebró que “finalmente logramos quórum para aprobar las condiciones mínimas para estar en estas bancas” y agregó que “ocho provincias argentinas ya cuentan con Ficha Limpia y hay cuatro que la están debatiendo”.

“La corrupción es un cepo para el crecimiento de los argentinos”, planteó para luego indicar que “Ficha Limpia expresa los valores que tiene que tener nuestra sociedad”.

A su turno, Juan Manuel López (CC-ARI) reconoció que “Ficha Limpia es un pasito, aunque hay mucho por hacer. Tiene que haber herramientas más sólidas para prevenir los delitos por corrupción”.

En tanto, el diputado Oscar Zago (MID) defendió el dictamen de la mayoría y aseveró que “con la aprobación de Ficha Limpia gana el pueblo argentino".

Por su parte, la diputada Mónica Litza (UxP) cuestionó la norma al asegurar que “estamos limitando la libertad del pueblo para elegir”, y en ese sentido, planteó “un desacuerdo respecto a la cantidad de delitos abarcados”.

“Para nosotros no debieran ser candidatos los condenados por corrupción, pero tampoco los condenados por infracción al código aduanero, contrabando, integridad sexual, trata, etcétera”, añadió.

¿FICHA LIMPIA O JUEGUITO PARA LA TRIBUNA? En Argentina 🇦🇷 ya tenemos legislación de ficha limpia. A pesar de eso, no esquivamos el debate y presentamos… pic.twitter.com/HY7YpiCJCI

Desde el bloque Encuentro Federal, la diputada Margarita Stolbizer explicó que “con Ficha Limpia se incorpora un requisito más de legibilidad”; mientras que su par Miguel Ángel Pichetto, puntualizó que “lo que deberíamos haber hecho en lugar de andar por el camino judicialista, es profundizar la defensa del Congreso Nacional y de las atribuciones que nos da el artículo 66 de nuestra Constitución Nacional”.

💬| @CarlaCarrizoAR: “Ficha Limpia no es debate sobre las candidaturas sino sobre la ética pública. Ficha limpia opaco el debate sobre ética pública. No alcanzan los controles del Congreso. Este proyecto es un punto de partida no de llegada”.#LibertadYDemocracia pic.twitter.com/d2Pd9PmBHT