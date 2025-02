Referente de Principios y Valores rechazó el modelo de la Argentina “extractivista”

La titular del Congreso de Principios y Valores Capital Federal, Nydia Lirola, ponderó el “enfoque peronista” de la economía, marcando una clara diferencia con el progresismo.

“Los progresistas buscan crear un bloque con China y comprar sus manufacturas, convirtiendo a la Argentina en un país extractivista que genere dólares a través de la exportación de recursos naturales”, advirtió la también coordinadora nacional de LIO (Los Inorgánicos Organizados).

“Esto permitiría que parte de la población se dedique a los servicios y otra parte reciba una renta universal sin trabajar”, acotó.

Por el contrario, aseveró que “los peronistas queremos una Argentina que utilice sus recursos naturales para impulsar la industria nacional”.

“Esto generaría empleo y dignidad para las familias, permitiendo que los padres y madres se sientan orgullosos de su trabajo y no dependan de dádivas. Un padre o madre que no se siente jefe de su familia no puede defenderla con orgullo”, prosiguió Lirola.

La precandidata a diputada porteña por el partido de Guillermo Moreno sostuvo que “con una industria nacional fuerte, apoyada por los servicios, el campo, los hidrocarburos y la minería, la Argentina podría exportar productos de calidad a precios accesibles para toda Hispanoamérica, generando dólares de manera digna y sostenible”.

“Esta visión se centra en el bienestar del hombre, la familia, la comunidad y la patria. La agenda de la Argentina es económica”, remató.

Después de ver un programa de @futurockOk, me di cuenta de que los progresistas no conocen o esconden los objetivos de su conducción en Economía. La agenda de la Argentina es económica, por lo que quiero sintetizar las diferencias entre sus propuestas y las de los peronistas.… pic.twitter.com/iJLeB7NL1l — Nydia Lirola (@NydiaLirola) February 12, 2025

En otro orden de cosas, Lirola propuso un modelo de gobierno para CABA “que combine la autoridad federal con la participación ciudadana”.

“Consideramos que el jefe de Gobierno debería ser designado por el Presidente de la Nación, mientras que un intendente elegido por la Legislatura se encargaría de administrar el presupuesto de la ciudad”, esbozó.

Además, instó a “asignar un presupuesto a las comunas para que puedan abordar problemas locales de manera efectiva, bajo el control de la Legislatura”, mientras que “la justicia y la policía deberían ser instituciones federales” y “los porteños podrían elegir a quién administra la ciudad pagando un ABL normal”.

“Nuestra propuesta busca encontrar un equilibrio entre la representación federal y la autonomía local, con el objetivo de darles a los porteños un gobierno representativo y a la ciudad su carácter de Capital Federal, ciudad de todos los argentinos”, finalizó la aspirante parlamentaria.