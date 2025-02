Heller alertó por la “bomba de tiempo” del atraso cambiario

El diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Heller, se refirió al “peligro” que implica el atraso cambiario y en ese sentido pidió fijarse en “cómo terminaron todas las experiencias anteriores”.

“La convertilidad de Cavallo también generó un enorme atraso cambiario. En ese caso, fue ficticiamente sostenido con la venta permanente de las empresas públicas, con lo que ingresaban las divisas con las que podía mantener esa paridad artificial. Para ir más atrás, la tablita de Martínez de Hoz, que es muy parecida a esta, ahora también tenemos una tablita”, puntualizó el dirigente cooperativista.

Acto seguido, recapituló: “El otro día, el ministro de Economía le dijo a los exportadores que les convenía hacer carry trade, es decir, que con el 1 % de devaluación y el 2 % de tasa de interés, estaba claro que les convenía liquidar las exportaciones rápido, ingresar las divisas, cambiarlas a pesos y hacer ganancias en el sistema financiero. Ahora, ¿quién paga esa diferencia?”.

“Todo eso es una bomba de tiempo, por eso es gravísimo, y por eso Cavallo, que propició una política similar, alerta sobre los peligros. Axel Kicillof, obviamente, también los ve. La inmensa mayoría de los sectores, con algún criterio independiente, están diciendo que esto es peligrosísimo y que, en algún momento, va a generar una crisis. Lo que se está discutiendo es si eso va a pasar antes o después de las elecciones, el cuándo, pero no hay duda de que esto en algún momento se sincera”, acotó Heller.

Luego expuso en declaraciones a Perfil Radio que “cuando pasó con Macri, significó el encadenamiento de todo lo que terminó en su derrota electoral”.

“Hasta el momento del endeudamiento con el Fondo, el carry trade y el momento en que los operadores de carry trade deciden que es peligroso y se van, y comienzan a querer comprar de vuelta dólares para irse, hasta ahí Macri venía con viento a favor y las encuestas decían que ganaba caminando las elecciones”, recordó.

De todos modos, significó que “a partir de esa situación, empezaron a suceder todas las cosas que terminaron en que pierda en primera vuelta. Digo esto para que la memoria nos ayude a pensar, porque, si bien cada situación es un caso, hay ejes comunes que son absolutamente compatibles cuando las políticas, más allá de los estilos, en el fondo son las mismas”.

“Probablemente el Gobierno todavía tenga margen porque está especulando con la posibilidad de obtener recursos del Fondo Monetario Internacional ¿Cuándo le fue bien al país cuando tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional? Siempre terminó mal. Esas experiencias nunca han sido positivas para la Argentina. Se ganó tiempo, pero todas terminaron en explosión. La Argentina no necesita más deuda, necesita estar desendeudada”, insistió el legislador opositor.

En tanto, sostuvo que “lo que llaman el cepo, es la administración de un producto escaso como son las divisas. Si se liberara el cepo, se produciría una aceleración de salida de capitales, y sería un agravante”.

“La Argentina no puede prescindir de la administración de las divisas si no tiene resuelta la situación de los flujos que le permiten asegurar que sus ingresos de divisas son superiores a la salida. Porque si no, indefectiblemente, también eso termina mal”, sentenció el titular del Partido Solidario.