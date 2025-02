Milei promocionó una criptomoneda que derivó en una estafa: Dijo que “no estaba interiorizado”

La promoción de una criptomoneda que acabó en una aparente estafa hacia sus inversores promete convertirse en un verdadero escándalo, ya que tuvo como protagonista a Javier Milei.

Se trata de $LIBRA, un proyecto de índole privado que lo tuvo al Presidente de la República Argentina como uno de sus promotores desde sus perfiles en diversas redes sociales, principalmente X, ex Twitter.

“La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”, es lo que escribía el primer mandatario en un tuit que estuvo en la red más de 4 horas, pero que en definitiva decidió eliminar.

Es que, en el medio, inversores de todo el mundo se lanzaron a adquirir este moneda –denominada “memecoin”, y en algunos casos hasta “shitcoin”, que en inglés quiere decir literalmente “moneda de mierda”–, que tras el anuncio trepó hasta un valor de 4,978 dólares, pero que en pocas horas su valor se desplomó a 0,99159 dólares.

El posteo del primer mandatario, publicado a las 19 horas de este viernes 14 de febrero, tenía un link de acceso a vivalalibertadproject.com, lo que conmocionó al mundo de las redes: así como los acérrimos seguidores del líder libertario reposteaban e incentivaban a invertir en el ptoyecto, muchos otros advertían sobre la inestabilidad de la misma y hasta hablaban de un eventual rug pull.

El rug pull es básicamente una estafa en el mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en la que los desarrolladores de un proyecto abandonan repentinamente la iniciativa y se llevan los fondos de los inversores.

Y eso fue lo que sucedió, con la baja repentina y fulminante del valor de $LIBRA, lo que de acuerdo a diversas estimaciones importó una pérdida de entre 87 millones y 1.000 millones de dólares, cifras verdaderamente escandalosas.

1000 millones de dolares operados por la shitcoin promociodanda por nuestro presidente. — Julio Ernesto Lopez (@julitolopez) February 15, 2025

Más de 4 horas y media después –a las 0.38 de este sábado 15 de febrero–, y en medio de rumores de todo tipo, el propio Milei decidió borrar su tuit anterior y publicar uno nuevo, en el que escribió lo siguiente: “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Sin embargo, el párrafo final es el que menos luz arroja sobre sus acciones: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Es importante aclarar que, en el medio, referentes de La Libertad Avanza como la diputad nacional Lilia Lemoine sostuvieron que no se trataba de “un hackeo”, ya que corrieron versiones de usurpación de identidad en la red social, como le sucedió al presidente de Ecuador Daniel Noboa.

Para que quede claro... no es un hackeo. https://t.co/F0nNTUL08M — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 15, 2025

El experto en finanzas Carlos Maslatón escribió en la red social de microblogging y, tras sentenciar que “Milei está directamente involucrado en un fraude criptográfico”, dijo que “si no puede comprender delitos financieros de esta magnitud, no puede ser presidente”.

Si no puede comprender delitos financieros de esta magnitud, no puede ser presidente. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 15, 2025

El diputado nacional socialista Esteban Paulon advirtió que pedirá Juicio Político a Milei: “Sólo para que quede claro. El lunes ingresaremos el pedido de juicio político hacia el Presidente. Ojalá las autoridades de la Cámara de Diputados avancen en la designación de las autoridades de la Comisión y se aboquen a la investigación”, y cerró aseverando que “es muy grave lo que ha sucedido”.

Sólo para que quede claro

El lunes ingresaremos el pedido de juicio político hacia el Presidente

Ojalá las autoridades de @DiputadosAR avancen en la designación de las autoridades de la Comisión y se aboquen a la investigación

Es muy grave lo que ha sucedido https://t.co/hSDrnafp5n — Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 15, 2025

Es importante mencionar quiénes potencian “Viva la Libertad Project”: de acuerdo a Javier Smaldone, la empresa detrás de $LIBRA es KIP NETWORK INC, registrada en el paraíso fiscal Panamá cuyo presidente es Julian Kip, quien se reunió con Milei y hasta se fotografió junto al Presidente en el #Ponzipalooza, organizado por el Gobierno en octubre de 2024.

La supuesta empresa detrás de $LIBRA, la memecoin de la estafa de @JMilei es "KIP NETWORK INC" (registrada en Panamá).



Y acá lo tienen al presidente con @Julian_kip, en el #Ponzipalooza que organizó el Gobierno en octubre de 2024. pic.twitter.com/l48ZwzS8L8 — Javier Smaldone (@mis2centavos) February 15, 2025

Vale decir que Smaldone es un programador y especialista en seguridad informática quien cobró notoriedad como uno de los principales denunciantes de Leonardo Cositorto, propietario de Generación Zoe, una de las más grandes estafas ponzi de las que se tenga noción en la Argentina y el mundo entero.

Habrá que ver cuáles son las derivaciones de este entuerto, que supone un hecho escandaloso e inédito en la historia reciente.