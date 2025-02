Un motoquero atropelló a una mamá que tenía a un bebé en brazos y a dos nenes que jugaban allí tras subirse a una vereda en José C. Paz.

Todo ocurrió este domingo pasadas las 18 horas en una heladería ubicada en la esquina de la Ruta 197 y la calle Polonia, en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense noroeste, donde había varias familias sentadas en las mesas dispuestas fuera del comercio.

En ese marco, un motociclista se subió a la vereda, atropelló a una menor y a una mujer que tenía en sus brazos a su pequeña hija, embistió a otro chico y ahí sí logró darse a la fuga.

Al comienzo se creyó que se trataba de un motochorro, pero este lunes la Municipalidad sacó un comunicado donde dio detalles de lo que realmente pasó.

“Habiéndose recepcionado varios llamados telefónicos sobre los hechos acaecidos acerca del supuesto robo cometido en el local comercial de helados, la Secretaría de Seguridad comunica que habiendo consultado con la Jefatura Distrital de José C. Paz, la misma informa que no se produjo ningún ilícito, a su vez notifica que no se recibió ninguna denuncia sobre el hecho”, indica el escrito.

En el comunicado las autoridades municipales sostuvieron que hablaron con los empleados del local, quienes le advirtieron que no sufrieron ningún robo, sino que el motociclista buscaba escapar de un control policial.

🚔 #Policiales | Se subió a la vereda en moto y atropelló a una mamá con su bebé en brazos en José C. Paz



📌 https://t.co/caCQDT3fZY pic.twitter.com/nllG2220Gy — ANDigital (@ANDigitalOK) February 17, 2025

“La Jefatura de Estación Policía Departamental de Seguridad José C. Paz inició un sumario por averiguación de ilícito”, agregaron en la misiva.

Por el momento no se dio a conocer el estado de salud de las atropelladas, pero según se observa en el video obtenido por las cámaras de seguridad, todos estaban conscientes y lograron levantarse por sus propios medios tras ser arrollados.