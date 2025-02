La yerba argentina consolida su promoción en Medio Oriente, principal destino exportador

Con el objetivo de afianzar su presencia en el principal destino de los embarques de la yerba mate argentina, el Instituto Nacional de la Yerba Mate y los establecimientos que aceptaron la invitación a participar, están presentes en Gulfood 2025; la feria más importante de Medio Oriente y África.

The halls are buzzing! rowds are streaming in, connections are forming and every sector is brimming with fresh ideas and opportunities. From first-to-market product debuts to sourcing the finest ingredients, Gulfood 2025 is setting the tempo for a year of growth and innovation. pic.twitter.com/45hOuALzmw