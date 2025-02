Motosierra mediante, Milei fingió demencia en pleno criptogate y se fue a ver a Elon Musk

En pleno escándalo por la criptoestafa de $LIBRA, el presidente Javier Milei emprendió vuelo a Estados Unidos y en su primera actividad, visitó al empresario tecnológico Elon Musk, quien está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca.

Fuentes de Casa Rosada informaron que la reunión transcurrió durante 45 minutos en Washington DC, donde ratificaron su compromiso de seguir luchando por un “mundo libre”.

Asimismo, el mandatario y Musk destacaron la “urgencia de desregular la economía e hicieron hincapié en la importancia de dar la batalla cultural en todos los frentes”.

GUESS MILEI's GIFT FOR ELON and DOGE...



After Milei's meeting with his friend Elon Musk, the Argentine President posted:

"The Chainsaw has arrived at DOGE...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO"



President Milei brought a little something for his friend to remember him by...



LONG LIVE… pic.twitter.com/dx4BMw9KtX