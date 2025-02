Frederic arremetió contra Bullrich: “Mentirosa y vendehumo”

La exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, calificó de “mentirosa y vendedora de humo” a la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich.

“A mí no me extraña que no equipe a las fuerzas de seguridad. Nosotros heredamos un Ministerio devastado, con compras millonarias de equipamiento a Israel que prácticamente no servía. En las primeras reuniones que tuvimos con ellos, los jefes de las fuerzas que Bullrich dejó nos decían que estaba todo el parque automotor destruido”, puntualizó.

En igual tenor, disparó: “Es una mujer que no invierte en seguridad, pero tiene la capacidad de convencer a la gente de que sí lo hace. Es una falsa virtud de parte de ella y también hay una dificultad de parte nuestra en mostrar la hipocresía”.

“Bullrich hace un uso de la seguridad como narrativa para crecer políticamente. La represión a los jubilados, para la Policía Federal, es de una indignidad absoluta, está en el contexto de lo que le pasa el Gobierno con este bochorno de la criptomoneda. Creo que ella hace uso de la represión como una maniobra distractora”, analizó Frederic en declaraciones a la AM 750.

En ese sentido, juzgó que “pegarles a los más débiles es un acto de cobardía, pero en el que ella muestra su fuerza. Pero hay que empezar en Seguridad a mostrar datos objetivos. Evaluar las gestiones en cuanto a inversión y eficacia. Nosotros heredamos una gestión pésima. Los delitos aumentaron en la última gestión de Bullrich”.

“Hay algo que yo creo que nuestro espacio necesita fortalecer. Veía lo que pasó con la mal llamada ley anti-mafias, una ley mal formulada porque nunca define qué es eso, sino que suspende garantías constitucionales. Así como está planteada, es una declaración de estado de sitio por zonas. Yo creo que tenemos que empezar a pensar instrumentos jurídicos que persigan al crimen organizado de gran escala, no al perejil que trafica drogas en pequeña escala”, cerró la exfuncionaria del Gobierno de Alberto Fernández.