Intendente respaldó el armado de Kicillof: “Ya sabemos qué clase de hijo de puta es Milei”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, salió a respaldar la corriente interna lanzada este fin de semana por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y negó que tenga una vocación rupturista hacia el PJ.

“Ser verticalista es que me hayan puesto a (Daniel) Scioli y no me gustaba y lo acompañé. Alberto (Fernández) no me gustaba, (Sergio) Massa tampoco, y los acompañé. No somos rompedores”, graficó en declaraciones a FM Futuröck.

"Massa, La Cámpora, Grabois arman espacio propio, pero si lo hace el Gobernador, rompe. Es muy pelotudo eso"



👉Hablamos con Mario Secco, intendente de Ensenada, municipio bonaerense #AhoraDicen pic.twitter.com/07VyJTZX0v — Futurock.fm (@futurockOk) February 24, 2025

En este sentido, advirtió que “algunos compañeros se creen dueños de la verdad, y si no estuvieran cerca de Cristina no los escucha nadie”.

“Siempre va a haber quien mire de una manera distinta. Nosotros armamos este movimiento en la provincia, que es muy fuerte. Muchos se calientan y dicen que se está dividiendo el peronismo, todas pavadas”, fustigó el alcalde ensenadense.

Acto seguido, ironizó: “El gobernador no puede tener espacio propio, es de chiquilín eso. Lo puede hacer Massa, La Cámpora, todos, pero no puede el gobernador. Me da bronca escuchar a gente cercana a Cristina, parece que si lo arman ellos está todo bien”.

“Dejémonos de joder un poquito, parece que si vos lo hacés está bien y nosotros no, me jode porque siempre fuimos verticalistas”



📞 Mario Secco en #AhoraDicen — Futurock.fm (@futurockOk) February 24, 2025

“Es un movimiento en contra de Milei, no de los compañeros. La derecha está corrigiendo para el 2027, Milei es un mamarracho, un desastre, ya sabemos qué clase de hijo de puta es ¿Cuál es el problema de que estemos construyendo una propuesta? No me gustó Scioli, no me gustó Alberto, no me gustó Massa, e igual me encolumné”, reiteró.

“El gobernador es el 40 % del país, no es un pelotudito, es muy inteligente y muy sano. En la provincia de Buenos Aires las decisiones las toma el gobernador, es el que tiene la lapicera y quien tiene que hacer la lista ¿Quién la va a hacer? La tiene que hacer el gobernador”, remató.