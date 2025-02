Diputado radical expuso que Milei “tiene al odio como insumo”

El diputado nacional de la UCR-Democracia para Siempre, Pablo Juliano, adelantó que enviarán una “delegación mínima” a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso este sábado, con el objetivo de “no prestarse al show” del presidente Javier Milei, a quien tachó de “chiquito caprichoso” que no puede “disociar su persona de su rol institucional”.

Asimismo, le reclamó al mandatario que “recapacite” respecto de los ataques a la oposición, a la que en el último año ha tachado como “nido de ratas”, “delincuentes”, “traidores”, y “corruptos”, entre otros epítetos.

“Venimos debatiendo hace varios días qué es lo que va a hacer el Presidente, cómo va a entender estos espacios, sabemos que le cuesta comprender y asimilar, reconocido por él mismo, disociar su persona de su rol institucional, pero tiene que intentar, hacer un esfuerzo”, insistió el legislador platense en declaraciones a la AM 750.

En igual tesitura, advirtió que el líder libertario tiene “al odio como insumo” y recordó que “un día trata de pedófilos a los disidentes y se mete con la cultura y los periodistas, que ahora van a tener la dificultad para cubrir en el Parlamento el mensaje ante la asamblea legislativa, porque los corre a escobazos del Congreso. Esa es una estrategia”.

“Los ingenieros del caos organizado necesitan que todos los días estemos hablando de las barbaridades que construyen, como un chiquito caprichoso, que cuando no se le presta acuerdo avanza de manera intempestiva”, anexó Juliano.

“Yo tengo un grado de representación en esa banca. No voy en un rol personal. No ir o eliminar la presencia del bloque y la representación de una porción es dejarle el lugar. No estamos dispuestos a regalarle ese espacio al Presidente”, completó el jefe del bloque Democracia para Siempre.