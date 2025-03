El ministro de Seguridad de Kicillof le apuntó a la Rosada: “Mienten sistemáticamente”

En el momento más tenso de la disputa entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, apuntó contra las “mentiras” del primer mandatario nacional.

“Es un tema recurrente en el conurbano, sobre todo en tiempos electorales; es recurrente el debate mediático y la utilización política del tema, por eso se ve esta agresión del Presidente”, puntualizó el funcionario.

Así las cosas, planteó que “en vez de poner a disposición las fuerzas federales para combatir el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, exige la renuncia de un gobernador que ganó por más de 20 puntos, hay limites incluso en la utilización de Twitter.

“Necesitamos trabajar juntos. Me parece que no puede borrar con el codo lo que escribió en el Twitter, es el Presidente. No puede amenazar con una intervención federal. Esta lógica de decir que el gobernador es un baño de sangre, no se corresponde con la realidad. Mienten sistemáticamente”, fustigó Alonso.

En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que “en el hoy, se produjeron muchísimos homicidios menos que en los años anteriores, lo voy a repetir. Tenemos un gran porcentaje menos”.

“En todas las esquinas pasaron hechos graves, hay 2 mil homicidios, el 40 % pasó en la provincia de Buenos Aires porque el 40 % de la población vive en Buenos Aires”, acotó.

“Uno tiene que mirar la película completa. Kicillof gobierna hace 5 años, es el gobernador con menos homicidios de los últimos 25 años de la provincia ¿Usted conoce una sociedad donde no hay homicidios? Hay menos muertos que antes”, insistió el ministro.

Asimismo, puso de relieve que “somos la provincia que tiene 326 presos cada 100 mil habitantes, mientras el promedio en las otras provincias es de 380 cada 100 mil habitantes. Logramos tener, el año pasado, 810 homicidios, me parece que hay que mirar eso. El gobernador creó 12.000 plazas penitenciarias, no lo hizo ningún gobernador antes, esos son datos objetivos. Lo que Milei escribe en el Twitter, sabemos que después se desdice”.

Finalmente, criticó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien había tachado de “catastrófica y descontrolada” la situación en la Provincia.

“¿Cuántas plazas (penitenciarias) construyó Macri? Hace 20 años que están reclamando ser autónomos, planificando tener su propio servicio penitenciario ¿Cuántas cárceles construyó?”, arremetió el titular de la cartera de Seguridad bonaerense.

“A él todos los días se le escapa un preso, por favor hay que ser serios. Más allá de las frases grandilocuentes, hay que ver en qué invierte cada uno”, sentenció.